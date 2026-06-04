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Cifra de afaceri din comerț a scăzut cu 5,8% în primele patru luni din an. Ce categorie de produse a fost cea mai afectată

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Foto: GettyImages
Din articol
Vânzările au continuat să scadă și în aprilie

Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat un început de an dificil, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). În primele patru luni din 2026, cifra de afaceri din comerț a scăzut cu 5,8% față de perioada similară a anului trecut, pe fondul reducerii vânzărilor de produse nealimentare, alimente și carburanți.

Datele INS arată că, în perioada ianuarie-aprilie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără vânzările de autovehicule și motociclete, a scăzut cu 5,8% ca serie brută și cu 5,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Scăderea a fost determinată în principal de reducerea vânzărilor de produse nealimentare, care au coborât cu 8,7% față de primele patru luni din 2025. În același timp, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 3,8%, iar cele de carburanți cu 2%.

Seria ajustată, considerată de economiști un indicator mai relevant pentru analiza tendințelor din economie deoarece elimină efectele sezoniere și diferențele de calendar, indică o diminuare de 5,5%. Și în acest caz, cele mai mari scăderi au fost consemnate la produsele nealimentare (-8,3%), urmate de alimente, băuturi și tutun (-3,5%) și carburanți (-1,6%).

Vânzările au continuat să scadă și în aprilie

Datele statistice arată că declinul consumului s-a accentuat și în luna aprilie. Comparativ cu luna martie, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 1,4% ca serie brută și cu 2,6% ca serie ajustată sezonier.

Raportat la aceeași lună a anului trecut, aprilie 2026 a adus o reducere de 5,4% a vânzărilor din comerț, potrivit seriei brute.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată la produsele alimentare, băuturi și tutun, unde vânzările au fost mai mici cu 6,7% față de aprilie 2025.

Produsele nealimentare au consemnat un recul de 6,3%, iar vânzările de carburanți au scăzut cu 0,7%.

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate arată o contracție și mai accentuată în aprilie, de 6,3% față de aceeași lună din 2025.

Și în acest caz, produsele nealimentare au înregistrat cea mai mare scădere, de 7,9%, urmate de produsele alimentare, băuturile și tutunul, cu un minus de 6,6%. Comerțul cu carburanți a consemnat un recul de 2,1%.

Evoluția indică o temperare a consumului populației, unul dintre principalii motoare ai economiei românești în ultimii ani. Scăderea vânzărilor atât la produsele nealimentare, cât și la alimente sugerează o prudență mai mare a consumatorilor în ceea ce privește cheltuielile, pe fondul presiunilor persistente asupra bugetelor gospodăriilor și al unui context economic marcat de inflație și costuri ridicate.

Editor : A.D.

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