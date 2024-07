Ciolacu le răspunde contabililor care protestează în Piața Victoriei: „Nu putem ceda pentru a mia oară”

Guvernul a făcut „toate modificările posibile” în privinţa e-TVA, iar ANAF are nevoie de digitalizare, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, în contextul protestelor economiştilor şi contabililor, potrivit Agerpres.

Premierul a fost întrebat dacă vor mai exista modificări cu privire la e-TVA, în condiţiile în care luni au loc proteste în Piaţa Victoriei privind legislaţia în acest domeniu.

„Am făcut toate modificările posibile. Nu sunt sancţiuni, nu sunt ... Cu toţii ne dorim reforme, când le implementăm nu mai sunt bune. ANAF are nevoie de digitalizare după 30 de ani. De 30 de ani promitem acest lucru. Avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa, (...) iar când implementăm digitalizarea avem probleme. Cu adevărat, trebuie să vedem pe timpul implementării să nu creăm mai multe probleme companiilor decât să facem digitalizare. Şi eu am văzut că domnul ministru a avut aceste întâlniri mereu, dar nu putem ceda pentru a mia oară. De 30 de ani tot timpul cedăm şi am ajuns primii la evaziune fiscală din Europa. Eu nu îmi asum acest lucru”, a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD.

Zeci de economişti şi contabili protestează luni, nemulţumiţi de „ritmul şi haosul din legislaţia fiscală”, solicitând totodată schimbări fundamentale în politica fiscală a ţării.

