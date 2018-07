Aterizare de urgență la Londra. Gestul pilotului la finalul zborului, aplaudat de pasageri: „Oamenii au izbucnit în lacrimi”

Pilotul unui avion British Airways este numit erou de către pasagerii avionului pe care l-a aterizat de urgență pe aeroportul Gatwick din Londra, în urma unei defecțiuni tehnice.

Imediat după ce a aterizat în siguranță aeronava, pilotul a ieșit din cabină și și-a cerut iertare de la pasageri: „Îmi pare rău, nu am vrut să treceți prin așa ceva azi. Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere. Acum suntem cu toții în siguranță”.

Avionul British Airways decolase din Napoli, dar pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din Gatwick. Patru mașini de pompieri au înconjurat aeronava, care ar fi avut o problemă tehnică și pierdea lichid hidraulic.

Pista de aterizare a fost închisă și mai multe zboruri au fost redirecționate cât timp aeronava a fost inspectată de specialiști.

Potrivit datelor furnizate de Flight Radar, coborârea avionului a fost una abruptă și rapidă, fapt confirmat și de o pasageră aflată la bordul aeronavei: „Oamenii au izbucnit în lacrimi. Suntem OK. Nu am mai coborât niciodată at ât de rapid. 9 kilometri în 20 de minute”, a scris aceasta, postând mai multe imagini cu pasagerii, dar și cu pilotul avionului.

