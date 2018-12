După Astaldi, o altă mare companie italiană din România are probleme

Cel mai mare constructor italian, Salini – Impregilo, care dealtfel dorește să cumpere compania Astaldi și care derulează în România cel puțin două contracte importante de autostrăzi, trebuie să restituie în Panama peste 800 de milioane de dolari, alături de partenerul său spaniol.

Foto: Pod realizat de Salini Impregilo pe autostrada Sibiu - Orăștie

Zi neagră joi pentru compania italiană Salini - Impregilo, ale cărei titluri au fost înghețate la tranzacționare la bursă, din cauza reducerii cotațiilor cu 13%.

Căderea cotațiilor a avut loc după ce un tribunal arbitral din Miami, Statele Unite a ordonat consorțiului care face lucrări de lărgire a Canalului Panama să plătească 848 milioane de dolari autorității Canalului. Consorțiul este condus de Sacyr, care a pierdut la Bursa din Madrid 13% și de Salini.

Tribunalul a decis că banii încasați pentru lucrări suplimentare și majorări ale valorii contractului la Canal trebuie restituiți.

Piața așteaptă decizia Salini privind Astaldi, companie aflată în dificultate financiară. Potrivit informațiilor disponibile, Astaldi ar trezi interesul în vederea cumpărării, atât al Salini, cât și al companiei japoneze IHI. Astaldi este asociată cu ultima în România pentru realizarea podului de peste Dunăre de la Brăila.

Grupul italian de construcţii Salini Impregilo şi firma niponă IHI Corporation au depus oferte non-angajante pentru constructorul italian Astaldi SpA, care se confruntă cu probleme financiare, informează Agerpres care citează surse Reuters.



În octombrie, agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a coborât ratingul acordat Astaldi de la "CCC minus" la "D" (default). Retrogradarea vine după ce Astaldi a cerut în septembrie unui tribunal din Roma protecţie faţă de creditorii săi, în urma întârzierii vânzării podului din Turcia. Astaldi a precizat că a solicitat protecţie faţă de creditori "cu rezervare", o modalitate folosită în Italia pentru a permite unei firme să-şi continue afacerile.

Astaldi cere răgaz



Sursele au declarat că Astaldi a depus miercuri la Tribunal un document în care solicită ca termenul limită pentru planul de salvare, stabilit pentru 16 decembrie, să fie extins.



Citând din document, sursele au explicat că Salini vrea să achiziţioneze doar activele Astaldi din domeniul construcţiile, fără activele în concesiune, şi ar putea face echipă cu unul sau mai mulţi parteneri.



Alte surse susţin că oferta Salini prevede implicarea băncii de stat CDP şi băncile creditoare ale Astaldi (Intesa Sanpaolo, UniCredit şi Banco BPM).



Marţi, directorul financiar al Salini a afirmat că grupul ia în considerare o asociere cu alţi parteneri italieni. Oferta IHI implică o majorare de capital de aproximativ 600 de milioane de euro, conglomeratul nipon urmând să acopere până la jumătate din sumă, se arată în document.



Conform ofertei, IHI ar fi principalul acţionar al Astaldi după ce firma italiană îşi va finaliza planul de salvare.



Astaldi, care are peste 10.500 de angajaţi, speră să vândă cel de-al treilea pod peste strâmtoarea Bosfor (Istanbul) pentru a-şi întări nivelul lichidităţilor şi a-şi reduce datoria, care se ridica la 1,26 miliarde euro (1,5 miliarde de dolari) la finalul anului trecut.



În România, Astaldi are contracte de miliarde de euro încheiate cu administraţia centrală, dar şi locală. Numai pentru 2019, Astaldi are angajamente pentru finalizarea unor lucrări de construcţie în valoare de 400 milioane de euro, conform declaraţiilor ministrului Transportului, Lucian Şova. Cel mai important proiect aflat în derulare este finalizarea lucrărilor la Magistrala 5 de metrou, între staţiile Eroilor şi Râul Doamnei. În afară de podul dunărean din zona Brăila - Tulcea, tot Astaldi are în execuţie şi cel mai mare lot din Autostrada A3, Câmpia Turzii - Târgu Mureş, respectiv lotul 2 din tronsonul Ogra - Câmpia Turzii, în lungime de 18 km, contract de 437 miliarde lei. Cu CFR SA, Astaldi are contracte de 3,45 miliarde lei pentru modernizarea a 81 kilometri de cale ferată, iar cu Primăria Capitalei italienii au un contract pentru finalizarea Pasajului Ciurel.

Etichete:

,

,

,

,

,

,