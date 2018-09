Navalistul român este de fapt vietnamez. După Tulcea și șantierul naval Brăila apelează la ei

Şantierul Naval Vard din Brăila, cel mai mare angajator privat local, a adus 70 de angajaţi din Vietnam şi intenţionează să mai aducă încă 60 pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă, în condiţiile în care nu a reuşit să îşi acopere toate necesităţile cu muncitori români, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, directorul şantierului, Alina Puia.





"Noi avem un şantier naval în Vietnam, oamenii de acolo ne-au ajutat să îi selecţionăm pe cei care au venit la Brăila. E destul de greu cu forţa de muncă, cu toate că ne străduim de peste un an şi avem publicitate peste tot. Cumva, în timp, a dispărut respectul faţă de muncă. E o muncă grea aici, iar acum se caută locuri mai bine plătite şi cu muncă uşoară. Ca societate axată pe industrie, în acest moment, cred că suntem societatea care plăteşte cel mai bine angajaţii pe zonă industrială. Sunt zone unde sunt mai bine plătiţi", a afirmat Alina Puia, informează Agerpres.ro



Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor două şantiere navale din România care aparţin Vard, respectiv Brăila şi Tulcea, Mauro Leboffe, a arătat, în aceeaşi conferinţă de presă, că începând de anul acesta şantierul brăilean a intrat pe piaţa navelor de croazieră şi a navelor de tip ferry cu propulsie electrică.



Potrivit lui Mauro Leboffe, coordonator al operaţiunilor din România, şantierele din Brăila şi Tulcea au capacitatea de a construi cam orice tip de nave, având deja comenzi semnate până în 2025, pentru nave de croazieră, nave de tip ferry cu propulsie electrică, nave de expediţie pentru zonele polare, nave de pescuit, nave specializate pentru operaţiuni offshore, nave de patrulare în zone de coastă.



Şantierul Naval din Brăila s-a implicat şi în reparaţia capitală şi modernizarea Bricului Mircea şi se pregăteşte, în prezent, pentru a participa la licitaţia care va fi organizată pentru modernizarea navei pentru cercetări maritime şi scafandri "Grigore Antipa".



În Şantierul Naval din Brăila pot fi construite şi montate simultan 12 nave, ceea ce înseamnă că şantierul poate onora la timp un număr mare de comenzi. Până în prezent, comenzile au fost de la clienţi din Norvegia, Germania, Franţa, Olanda, India, Coreea de Sud şi Kazakhstan.



"Pe lângă faptul că am construit şi construim nave de foarte multă vreme, am reuşit să livrăm, de-a lungul vremii, nu numai corpuri, dar şi nave complet echipate. Anul acesta, am livrat şapte astfel de nave, complet echipate, care au plecat pe motoarele lor până în Marea Caspică. Şantierul Naval de la Brăila are 1.800 de angajaţi şi are cel mai bun flux de producţie, în sensul că nu sunt întoarceri. Limitările noastre ţin de capacităţile macaralelor, pentru construcţia de unităţi avem maxim 100 de tone. La nave, limitarea noastră ţine de calea de lansare, care are o greutate maximă, pe care trebuie să o respectăm. După un amplu proces de modernizare a platformei de lansare, am ajuns la 3.200 de tone, înainte erau 2.600 de tone", a explicat directorul Şantierului Naval de la Brăila, Alina Puia.



Grupul Vard este considerat unul dintre cei mai importanţi actori din domeniul designului şi construcţiei de nave, acesta deţinând cinci unităţi în Norvegia, două în România, una în Brazilia şi una în Vietnam.



Fincantieri Oil & Gas, parte a grupului italian Fincantieri, deţine pachetul majoritar de acţiuni al Vard. Grupul italian se recomandă drept cel mai mare grup de şantiere navale din lume, deţinând 20 de unităţi pe patru continente şi 19.500 de angajaţi.

Etichete:

,

,

,

,