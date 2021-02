Noi reguli pentru ajutorul HoReCa. Dacă solicitările vor fi numeroase, suma pentru fiecare companie ar putea să fie sub așteptări

Noi reguli pentru ajutorul de stat acordat industriei HoReCa. Guvernul a adoptat ieri o ordonanță de urgență prin care agenții economici din domeniul turismului și al ospitalității ar putea primi până la 800.000 de euro pentru a-și recupera o parte din pierderile suferite în 2020.

Statul își propune ca prin aceste fonduri să acopere 20% din impactul financiar negativ înregistrat de restaurante, hoteluri și agenții de turism din cauza epidemiei de Covid.

Noutatea acestui program este că toate companiile eligibile care vor solicita acest sprijin, vor putea beneficia de fonduri în limita sumei de un miliard de lei.

Banii ar urma să se împartă proporțional cu solicitarea făcută, astfel încât toată lumea să beneficieze de ajutor. În schimb, dacă solicitările vor fi numeroase, suma de care se va bucura fiecare companie ar putea să fie sub așteptări.

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei. Claudiu Năsui a explicat că s-a dorit evitarea unor criterii care i-ar putea avantaja pe unii și dezavantaja pe alții. Întreprinderile care vor să solicite acest ajutor trebuie să nu aibă plăți restante la stat și să se angajeze să își mențină activitatea până la încă 24 de luni de la primirea banilor.

Năsui: Schimbarea mare este că nu mai mergem pe principiul «primul venit, primul servit»

„A trecut ordonanţa mult aşteptată pentru Horeca. Este o măsură compensatorie gândită de fostul guvern şi pe care o operaţionalizăm. Nu o să reiau cele spuse deja sau elementele din forma pusă în transparenţă. Ca element de noutate, ieri, în şedinţa de guvern, am introdus o schimbare în modul în care se face plata. Schimbarea mare este că nu mai mergem pe principiul «primul venit, primul servit». Chiar dacă este un principiu obiectiv de departajare a aplicanţilor, acest principiu ar fi rezultat în două lucruri. Primul, o aglomerare a depunerilor de solicitări în primele zile sau chiar ore de la deschiderea apelului. Şi a doua, ar fi creat o categorie de oameni care primesc banii şi o categorie care nu primesc. Practic ar fi primit bani cei care se grăbeau să depună solicitarea mai repede. Nu ar fi fost corect pentru că măsura viza despăgubirea tuturor celor care au fost închişi, nu doar a celor care sunt mai rapizi”, a scris sâmbătă, pe Facebook, Claudiu Năsui.

Acesta susţine că nu şi-a dorit să meargă pe un criteriu de departajare ales prin minister, deoarece s-ar fi creat două categorii de oameni: cei care primesc şi cei care nu primesc.

„În plus ar fi fost întotdeauna întrebarea de ce a fost ales acel criteriu de departajare şi nu altul. Începeau întrebările perfect legitime de tip «Au făcut unii lobby pentru criteriul X care să-i avantajeze?». Degeaba am fi negat, pentru că orice criteriu din lumea asta i-ar fi favorizat pe unii versus alţii. Aşa că am ales o soluţie în care să primească toate persoanele eligibile bani indiferent când au făcut solicitarea: fiecare va primi bani, în limita bugetului, proporţional din bugetul total”, a transmis ministrul Economiei.

Potrivit sursei citate, Guvernul a alocat 1 miliard de lei pentru despăgubirea HORECA. Dacă suma cererilor de despăgubire va depăşi miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proporţional cu cererea lor de finanţare. „Astfel toată lumea va primi bani şi nimeni nu va fi dezavantajat. Dacă nu sunt suficienţi bani în buget pentru toată lumea, atunci vor primi toţi mai puţin, dar toată lumea tot va primi. Este o soluţie corectă care nu împarte antreprenorii în câştigători (care primesc fonduri) şi pierzători (care nu primesc). Şi care nici nu stimulează lumea să îşi depună cererea de finanţare nici cât mai repede, nici cât mai târziu”, a mai scris ministrul Economiei pe reţeaua de socializare.

