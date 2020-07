Problemele cu apa caldă din mai multe zone din Capitală vor fi remediate, promite compania Primariei

Mii de bucureșteni se plâng de câteva săptămâni de lipsa apei calde, în plină pandemie. Directorul Companiei Municipale Termoenergetica, David Alexandru Burghiu, a anunţat joi că problema furnizării apei calde în multe zone din Capitală va fi remediată.

„În această dimineaţă am reuşit şi am finalizat o lucrare în zona Brâncoveanu, care va asigura caracteristicile tehnice, respectiv debitul şi presiunea pentru a ajunge cu apa în zona Titan (...) Mai există aproximativ 20 de puncte termice din totalul de 250 de pe raza sectorului 3 care funcţionează sub parametri, în câteva ore marea majoritate a lor (vor funcţiona - n.r.), mai rămân 3-4 în zona Titan care nu vor funcţiona. Mâine finalizăm o lucrare la magistrala III Progresul de înlocuire, o punem în funcţiune şi vom ajunge mai direct şi către aceste zone, deci mâine ar trebui să nu mai avem probleme nici acolo”, a declarat Alexandru Burghiu, joi, pentru AGERPRES.

El a informat că s-a remediat şi o avarie în zona Pantelimon. „În sectorul 2, în momentul de faţă, e încărcarea unei zone care a avut o avarie mare, a durat patru zile în zona Pantelimon, s-a remediat şi este în încărcare acum reţeaua, deci, tot aşa, până diseară vom avea şi acolo (apă caldă - n.r.) şi mai rămân câteva puncte termice care, de la zi la zi, în următoarele două-trei zile se vor îmbunătăţi, astfel încât în câteva zile să nu mai avem probleme”, a explicat Alexandru Burghiu.

El a amintit că problema a invervenit sâmbătă, când mare parte dintre locuitorii din sectoarele 2 şi 3 nu au avut apă caldă. „S-a întâmplat pentru că am lucrat şi am înlocuit o bretea, o parte din magistrală. A necesitat oprirea magistralei”, a precizat Alexandru Burghiu.

Pentru situaţia înregistrată în sectoarele 2 şi 3 se va acorda o reducere la factura lunii curente din cauza problemelor în furnizarea apei calde.

El a făcut precizări și în ceea ce privește tariful apei calde și al apei reci.

„Foarte multă lume mă întreabă de ce plăteşte apa rece la preţ de apă caldă şi e fals, pentru că noi funcţionăm cu un contor la baza blocului care măsoară diferenţa de temperatură, respectiv gigacaloria. Oamenii folosesc în apartamente nişte instrumente care au unitate de măsură volumul, respectiv metrul cub, adică apometrele. Sunt două instrumente diferite. Noi facturăm numărul de gigacalorii”, a arătat Alexandru Burghiu.

În prezent sunt 16 lucrări la sistemul de termoficare din București.

Marea problemă a Bucureştiului o reprezintă, potrivit directorului, lipsa celor două CET-uri ale sectoarelor 2 şi 1, respectiv CET Pipera, care a dispărut în 2006, şi CET Titan, care a fost închis de Ministerul Energiei în 2012. „Sunt fix zonele unde avem în momentul de faţă probleme”, a subliniat Alexandru Burghiu.

