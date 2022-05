România își propune să facă pași înainte spre producţia unui avion militar sută la sută românesc. Ministrul economiei, Florin Spătaru, aflat vineri în vizită la Fabrica de Avioane Craiova, a spus că aceasta are, de asemenea, capacitatea de a moderniza avioane ale Armatei Române, dar şi civile. Florin Spătaru a avut parte de o primire spectaculoasă la Craiova, cu avioane de luptă aduse special de la București.

Ministrul economiei a participat la o demonstrație aviatică cu IAR-99 Șoim Foto: Facebook Ministerul Economiei Deschide galeria foto

„Aşteptăm să zburăm cu noua aeronavă”, i-au spus ministrului economiei reprezentanții uzinei de la Craiova.

„Doamne ajută!” - a răspuns ministrul.

Întrebat ulterior de presă dacă există în plan un nou avion și dacă a discutat despre asta la Craiova, ministrul Florin Spătaru a spus că este o provocare pe care a lansat-o tuturor celor din industria aeronautică. „Domnul președinte al Consiliului Județean mi-a spus că în perioada următoare va fi semnat un cluster între principalele companii care lucrează în domeniul aeronauticii. De asemenea, noi am avut o propunere și vrem să susținem un astfel de demers, astfel încât toate aceste companii să poată veni cu un cu proiect de țară”, a spus ministrul economiei.

Florin Spătaru a vorbit prima oară despre un astfel de proiect ambițios, al unui avion sută la sută produs în România, în luna februarie, când a fost la Aerostar Bacău.

„Industria aeronautică românească are un viitor! Putem dezvolta capabilităţi pentru industria aeronautică și să devenim un jucător important la nivel european şi la nivel regional”, consideră Florin Spătaru.

La Craiova, ministrul a urcat la bordul unui avion IAR-99 Șoim (avion militar românesc de antrenament și recunoaștere, produs de Avioane Craiova) și a cerut explicații:

- E ok, el a fost modernizat?

- Da, el a fost modernizat în 2003 pentru MiG, acum facem trecerea la F-16 și va fi nevoie de ceva asemănător cu F-16, i-a explicat pilotul.

„Acest Șoim, care e la îndemână - avem carcasa, avem documentația întocmită - și împreună cu ceilalți furnizori să facem un proiect românesc pe care să-l lansăm către MApN și către piețele regionale”, a schițat ministrul economiei planurile pentru noul avion sută la sută românesc.

„Aici vom avea nevoie de timp și de bani ca să putem face lucrul ăsta”, a recunoscut el.

„Vrem să ştim care e situaţia contractelor pe care le avem, care e situaţia forţei de muncă şi cum putem să dezvoltăm un plan împreună pentru a atrage contracte şi pentru a debloca anumite proiecte care la un moment dat nu au fost finalizate. Am văzut demonstraţia aviatică şi am discutat cu piloţii despre capabilitatea Fabricii de Avioane Craiova de a asigura mentenanţa avioanelor produse în România, un produs 100% românesc şi, de asemenea, de a moderniza aceste avioane şi răspunsul a fost unul foarte bun. Prin asta demonstrăm că la Avioane Craiova putem asigura mentenanţa, putem să asigurăm servicii de calitate. Am văzut hala, care arată bine, putem să arătăm oricărui potenţial contractor în ce condiţii putem asigura aceste servicii. Avem o fabrică funcţională şi trebuie să continuăm să facem investiţii, să putem asigura modernizarea flotei pe care o avem, împreună cu ceilalţi contractori privaţi, şi să dezvoltăm această capabilitate foarte importantă pentru securitatea naţională, pentru industria aeronautică din România”, a declarat ministrul Florin Spătaru, la fabrica de avioane din Craiova, potrivit Agerpres.

El a luat parte, vineri, la o prezentare în zbor a aeronavei IAR - 99.

Avioane Craiova (AVIO), companie aeronautică controlată de statul român, are în derulare un contract în valoare de 275 milioane lei, fără TVA, cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru modernizarea a 10 aeronave IAR-99, care vor fi folosite pentru pregătirea piloţilor care vor zbura ulterior pe aparate F-16 Fighting Falcon. În acest moment, potrivit conducerii fabricii, 4 avioane sunt deja în fabrică şi sunt în diferite stadii de lucru pentru modernizare.

Editor : Luana Pavaluca