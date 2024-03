România poate rezista unui atac din partea Rusiei, este de părere ministrul Apărării, Angel Tîlvar. Într-un interviu pentru emisiunea Briefing de la Digi24, acesta a afirmat că statul român face eforturi pentru a avea o „armată funcțională”.

Ministrul a fost întrebat de jurnalista Liliana Ruse dacă țara noastră este pregătită pentru a rezista unui eventual atac din partea Moscovei.

„Categoric. În primul rând, într-un ansamblu internațional, vreau să vă spun că toți partenerii mei – toți miniștrii apărării cu care mă întâlnesc, discută de problema aceasta. E un deficit la nivel global. La România lucrul ăsta e cunoscut de multă vreme, e o tendință.

Avem la rândul nostru, crescând și cifre de școlarizare, având diferite programe pentru rezerviști, pentru cei care vor serviciu voluntar, credem că putem acoperi nevoile operaționale pe care armata le are. Evoluția tehnologică generează an de an alte preocupări fie vizavi de nivelul de dezvoltare, de state of art al echipamentelor miltiare pe care ni le dorim și pot să vă spun că faptul că am alocat 2% ne dă posibilitatea să avem echipamente de tip Patriot sau Himars. Avem la Kogălniceanu o bază importantă, are relevanță mare pentru UE și NATO dar și pentru România.

Statul român a înțeles și face eforturi ca să avem o armată funcțională. Evident că se dorește să fie acoperite goluri care apar, armata a fost subiectul mai multor reforme. Reformele nu aveau cum să lase urme și din punctul de vedere al nevoilor”, a răspuns Agel Tîlvar.

