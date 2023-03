Scandalul caselor self checkout. Precizările lanțului de magazine: Peste 60% din clienți deja le foloseau. Nu disponibilizăm pe nimeni

Tiberiu Dănețiu, director marketing al Auchan Retail România, a explicat că prin transformarea caselor de marcat din magazine în unele de tip self checkout, în care scanarea și plata produselor se poate face de clienți, 100% din casele disponibile vor putea fi folosite, față de situația actuală în care nu sunt suficienți casieri. El dezminte informația că lanțul de magazine ar disponibiliza angajați prin această transformare și a spus că, din contră, chiar se caută personal nou. Totodată, directorul de marketing a precizat că „meseria casierilor evoluează”, aceștia putând să ajute clienții să scaneze produsele cumpărate.

„Noi am introdus linii noi cu case de marcat cu o nouă tehnologie care permit clienților, dacă doresc, să scaneze produsele, respectiv, dacă au nevoie, să fie ajutați de către personalul nostru casierii și casierele noastre care pot ajuta, în sensul de a-i consilia, sau pot scana ei articolele, așa cum o făceau și până acum.

Să zicem că în magazinele noastre, care sunt niște magazine foarte mari, avem între 15 și 50 de case de marcat. Înainte, aveam un număr de case deschise în funcție de câți casieri aveam. Să zicem că aveam 20 din 50. Astăzi, toate cele 50, 100% din casele de marcat sunt deschise și în continuare clienții pot merge le case de marcat dedicate, unde, așa cum vedeți și în spatele meu cu colegii și așa e și în celelalte magazine, sunt colegi casieri care scanează produsele clienților.

Deci ce am făcut noi? Am făcut mai multe case accesibile și în același timp clienții, dacă doresc să scaneze, scanează.

Aceste case self checkout le-am avut și în trecut, adică o bună parte din casele de marcat, aproape jumătate, erau self checkout și acum un an și acum doi ani. Peste 60% din clienții noștri scanau deja la casele self checkout. Deci mergeau în mod voluntar să scaneze, pentru că sunt mai rapide, pentru că te miști repede odată ce te-ai învățat. Nu e ceva complicat. Și dacă aveau nevoie, au fost întotdeauna consiliați. Astăzi, la toate casele se poate face acest lucru, deci este un lucru cu adevărat important”, a declarat luni Tiberiu Dănețiu.

Reporter: Acesta este un pas dintr-un proces sau o intenție de a reduce numărul angajaților sau implicarea factorului uman în tot acest proces?

„A fost vehiculată foarte mult această informație eronată. Auchan nu disponibilizează pe nimeni. Angajații pe care i-am avut la casele de marcat rămân în continuare iar meseria lor evoluează. Mai mult decât atât. Noi chiar recrutăm, căutăm oameni pe care să-i angajăm. Astăzi, Auchan România are 300 de posturi, printre care și case de marcat deschise la angajare și piața forței de muncă este o piață dificilă. Este și motivul, printre altele, pentru care nu toate casele în trecut nu erau ocupate cu personal. Deci toți angajații Auchan de la case și din alte zone sunt în continuare angajații noștri și vor rămâne. Este un proiect pe termen lung, nu pe termen scurt.

Rolul lor, în schimb, se modifică, în sensul că, pe lângă faptul că îi învață pe clienții care vor să scaneze sau să plătească, îi consiliază, ei continuă activitățile pe care le făceau și în trecut de o manieră organizată. În fiecare magazin avem case unde scanarea se întâmplă exact la fel ca și până acum, cu casier, respectiv pot acompania clientul care este oricum mult mai deschis către tehnologie. De fapt, toți retailerii din ziua de azi au case self checkout și este o tendință natură pentru că este cerută inclusiv de clienți”, a mai spus reprezentatul Auchan Retail România.

După anunțul hipermarketului Auchan privind renunțarea la casele de cumpărături clasice și înlocuirea lor cu case tip self chekout, PSD se gândește să vină cu o lege care să descurajeze acest lucru, spun surse din partid citate de Digi24. Totul vine după ce mai mulți români s-au plâns că sunt nevoiți să își scaneze singuri produsele, iar pe rețelele sociale au apărut apeluri la boicot.

Editor : Alexandru Costea