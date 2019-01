Șeful Portului Constanța, numit ilegal. Corpul de Control al ministrului Plumb, în control

Curtea de Apel Constanța a decis luni că Nicolae Tivilichi a fost numit ilegal la șefia Portului Constanța, printr-un „concurs” măsluit cu sprijinul Ministerului Transporturilor. O plângere în acest sens a fost trimisă procurorilor în 2017 de către Mihaela Stăetu, fost director de infrastructură al companiei. Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a trimis la Port Corpul de control pentru verificări.

Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a trimis marți Corpul de control la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa pentru a verifica inclusiv modul în care a fost implementată guvernanţa corporativă, a anunţat, marţi, ministerul.

Corpul de control va verifica şi alte aspecte care ţin de activitatea companiei, potrivit ministerului.

”În cadrul acţiunii de control vor fi verificate aspectele referitoare la respectarea şi implementarea dispoziţiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte aspecte ce ţin de activitatea companiei”, se arată în comunicat.

După finalizarea acţiunii de control, concluziile vor fi prezentate conducerii Ministerului Transporturilor.

Citește aici despre rezultatele proaste ale Portului Constanța

Tivilichi, numit ilegal

Anunțul vine după ce luni Curtea de Apel Constanța a decis că numirea lui Nicolae Dan Tivilichi (foto dreapta), un apropiat al lui Felix Stroe, șeful PSD Constanța, s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor legale.

„Anulează Procedura de selecţie pentru ocuparea funcţia de Director General al CN Administrașia Porturilor Maritime S.A. iniţiată în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 24/28.11.2016, Procesul - verbal privind verificarea şi evaluarea conformităţii administrative şi eligibilităţii dosarelor privind candidatura pentru funcţia de Director General şi Director Economic nr. 3098/27.01.2017 în ceea ce priveşte funcţia de Director General precum şi actele ulterioare de numire în funcţia de Director General al CN Administrația Porturilor Maritime S.A. întocmite urmare a Procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţia de Director General al CN Administrația Porturilor Maritime S.A. iniţiată în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 24/28.11.2016. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de către intervenientul Tivilichi Nicolae Danca nefondată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 28.01.2019”, a decis luni instanța constănțeană.

Digi24.ro a relatat în 2017 despre acest caz. Acțiunea a fost deschisă după o plângere depusă de către Mihaela Stăetu, unul dintre foștii directori al Portului Constanța.

Stăetu a depus o plângere penală la Poliția Transporturi, Biroul de Investigare a Criminalității Economice și a solicitat Tribunalului Constanța anularea deciziilor privitoare la o așa zisă listă scurtă de candidați dintre care să fie ales viitorul manager.

Documentele Digi24.ro arată că Poliția a solicitat conducerii Portului Constanța toată documentația privitoare la concursul desfășurat pentru selecția directorului general și celui economic, in conformitate cu prevederilor OUG 109/2011, a guvernanței corporative a companiilor și regiilor de stat, aprobată în 2016 prin legea 111.

Una dintre acuze privește publicarea anunțului de selecție doar în două publicații, dintre care una locală. Aici anunțul ar fi apărut alături de alte anunțuri, pentru bone, zilieri, persoane îngrijire bătrâni, etc. Este un ”fapt inadmisibil pentru o procedură serioasă de selecție a unor posturi cheie într-o companie strategică, așa cum este CN APM SA, având în vedere parteneriatul României cu NATO sau statutul nostru de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană”, spune într-o plângere adresată Justiției, Stăetu, angajată a Portului în ultimii 20 de ani și fost director de infrastructură al acestuia.

Legal, anunțul trebuia publicat în ”cel puțin două ziare financiare și/sau economice de largă răspândire” și pe pagina de internet a companiei.

Ori acesta a apărut în Cuget Liber, cotidian local din Dobrogea și în România Liberă. ”E păcat să spui de niște ziare din Constanța că nu sunt de largă răspândire, mai ales că apar și pe net. Nu poți spune că este neserios”, spune Nicolae Tivilichi, întrebat de Digi24.ro.

Stăetu afirma că anunțul de selecție a apărut pe pagina de internet însă a putut di deschis de abia a doua zi, după încheierea procedurii. Anunțul conținea chiar criteriile de participare. ”Urmare a nerespectării intenționate a regulilor de publicitate, singurele candidaturi primite și considerate ulterior eligibile pentru ocuparea posturilor de director general și de director economic, au fost cele ale managerilor aflați în prezent în funcție, aceștia organizând și așa zisa procedură de „selecție””, spunea Mihaela Stăetu.

Potrivit legii 111 din 2016 în cazul firmelor ce au peste 50 de angajați și cifră de afaceri de peste 7,3 milioane euro selecția trebuie făcută de experți independenți în resurse umane. Ori, în loc de experți și firme de resurse umane, analiza dosarelor a fost făcută de secretara directorului general.

”Verificarea și evaluarea conformității administrative și eligibilității dosarelor privind candidatura pentru ocuparea unor funcții de top în managementul companiei să fie efectuate de către asistenta directorului general aflat în funcție în prezent”, spune Mihaela Stăetu în plângerea adresată Tribunalului Constanța.

”Ulterior derulării etapei 1 de selecție care a avut loc în data de 27.01.2017, a fost postat pe web-site-ul companiei în data de 07.03.2017 un document intitulat „Lista scurtă candidați” întocmit în data de 10.02.2017 și înregistrat în data de 13.02.2017 în urma așa-zisei parcurgeri a etapei a-2-a din procedura de selecție și evaluare, respectiv susținerea interviului de către „candidații admiși”, respectiv singurii participanți care au fost declarați și eligibili după analiza candidaturilor de către doamna secretară a directorului general în funcție, fiind de fapt singurii care au avut acces la informația respectivă, aceștia fiind în același timp atât organizatori ai procedurii, cât și evaluatori și candidați”, spune fostul director.

Mai există două aspecte pentru care persoana nemulțumită se consideră îndreptățită să spună că procedura a fost ilegală.

Primul este selecția directorului general de către un Consiliul de Administrație, numit provizoriu. Selecția trebuia făcută de un Consiliul de Administrație numit definitiv, nu de unul format din membri provizorii, angajați ai Ministerului Transporturilor și Finanțelor. Singura excepție este Adrian Cighi, reprezentantul Fondului Proprietatea la Port.

Dealtfel numirea managementului de către un CA provizoriu este un aspect care a nemulțumit inclusiv Fondul Proprietatea, acționar cu 20% la Port. ”Vă rugăm să ne transmiteți punctul de vedere cu privire la posibilitatea numirii directorilor pentru un mandat de patru ani de către consiliile de administrație ai căror membri nu au fost selectați în urma unei proceduri de selecție potrivit prevederilor OUG 109/2011”, se adresa FP, prin intermediul lui Adrian Cichi, Ministerului Transporturilor în martie 2017.

Stăetu mai acuza și lipsa ”scrisorilor de așteptări” ce trebuiau depuse de candidați. Aceste scrisori de așteptări conțin obiectivele pe termen mediu și lung ale candidaților la șefia companiei în cauză și stau lș baza negocierilor dintre Consiliile de Administrație și candidații selectați.

Oficiali din cadrul procedurii de selecție care au solicitat anonimatul afirmă că ascensiunea lui Nicolae Tivilichi la cârma Portului Constanța (el are un an vechime în Portul Constanța și niciun fel de experiență în activitățile unui port comercial identic cu cel din Constanța) s-ar datora PSD, mai precis șefului PSD Constanța, Felix Stroe. ”Nu sunt numit pe linie politică, cine spune aceasta nu poate decât să ia CV meu. Sunt în sectorul naval portuar din 1985, este greu să se spună că am vreo problemă”, spune el. Tivilichi a lucrat mai mulți ani în operațiuni portuare ale combinatului siderurgic Mital Steel, dar și ca președinte CA al Porturilor Dunării Maritime Galați.

Etichete:

,

,

,

,

,

,