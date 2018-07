Tarom va avea zboruri către Odesa, Tbilisi, Baku şi Erevan

Alături de achiziția a 13 aeronave, lansarea noilor destinații este deocamdată o dorință, iar certe sunt deocamdată doar pierderile.

Foto: Shutterstock

Tarom analizează deschiderea unor noi rute de zbor în următoarele luni şi anunţă investiţii în dezvoltarea flotei. Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat într-un interviu pentru News.ro că Tarom va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku şi Erevan, până la toamnă, cel mai probabil, şi poartă negocieri avansate pentru cumpărarea a încă cinci aeronave. În plus, alte maximum 13 avioane vor sosi în flota companiei cel mai probabil de anul viitor.

”Cele patru rute sunt încă în discuţii cu partenerii noştri, sunt prevăzute în programul de vară, cel mai probabil din august. Vom deschide în acest an noi rute de zbor, interne şi externe. Din această vară, Tarom are zboruri directe spre Stuttgart, din Sibiu sau Timişoara şi la Paris, din Cluj şi Timişoara. De asemenea, am deschis rutele Cluj-Iaşi, Iaşi-Timişoara. Iar pentru acest sezon estival, Constanţa este conectată la Satu Mare, prin cursele Tarom”, a declarat pentru News.ro directorul general al Tarom, Werner Wolff.

Acesta ia totodată în calcul şi o cursă direct spre Asia, despre care spune că e rentabilă. Tarom ia în calcul şi o colaborare cu Air Canada, care a lansat în iunie o cursă directă între Bucureşti şi Canada.

”Va fi o colaborare pe partea de code-share. (Tarom va avea acces la cursele Bucureşti-Toronto şi Bucureşti-Montreal, curse operate de Air Canada, n.r.)”, a precizat Wolff.

În plus, el afirmă că va respecta strategia de mărire a flotei. Tarom operează în prezent pe zborurile externe şi interne cu o flotă compusă din 25 de aeronave.

”Ne dorim avioane cu maximum şase ani vechime, care sunt, practic, ca noi, pentru că pot zbura 40 de ani. Nici nu am cum să aduc acum un avion cu zero mile zburate, el nu există, pentru că toată producţia este prevândută până în 2023”, a afirmat Werner Wolff. La nivelul anului trecut, gradul de ocupare al aeronavelor Tarom a fost de 68%, mult sub media europeană ți sub pragul de rentabilitate.

În plus, compania va negocia cu mai mulţi producători pentru alte 9 până la 13 aeronave şi vrea să înlocuiască cele nouă ATR-uri din dotare.

”Suntem în discuţii, nu am desemnat un anume producător. Trebuie să desemnăm prin licitaţie câştigătorul. Dar înainte de a demara licitaţia trebuie să vedem cam ce există în piaţă. Noi trebuie să înlocuim cele nouă ATR-uri, dar şi cele patru aeronave Boeing 737-300, acestea au o anumită maturitate, mai pot fi folosite vreo 15 ani. Eu cred că trebuie să facem următorul pas”, a punctat Werner Wolff.

