A scăzut cererea pe piața imobiliară. Când s-ar putea ieftini locuințele

Românii se gândesc de două ori înainte de a cumpăra o locuință. Ratele din ce în ce mai mari, inflația și creșterea prețurilor îi fac să mai aștepte. De cealaltă parte, și unii constructori au oprit lucrările pe șantiere.

Din cauza dobânzilor foarte mari, cererea de pe piața imobiliară a început să scadă. Cumpărătorii nu mai reușesc să facă față scumpirilor și nu mai au încredere că vor reuși să plătească un credit pe 30 de ani. Andra și-a dorit să își cumpere o garsonieră încă de dinaintea pandemiei. Acum... nu mai este atât de hotărâtă.

Andra Gogota - cumpărător: Am început să-mi caut, dar fiind problemele cu pandemia am stat puțin în stand by, cu speranța că de acum o să reușesc să achiziționez măcar o garsonieră. Au venit din nou problemele, fiind războiul și creșterile în imobiliare. Nici încredere nu mai am în momentul de față, fiind o instabilitate.

Pentru un apartament care costă aproximativ 60.000 de euro, un împrumut pe 30 de ani i-ar aduce cumpărătorului o rată lunară de aproximativ 1.230 de lei

Specialiștii nu încurajează tranzacțiile imobiliare deocamdată. Nici măcar pentru cei care vor să închirieze proprietățile cumpărate.

Zoia Bizău - specialist imobiliare: Eu zic că, după această stagnare, vor scădea prețurile, că deja a început sa scadă numărul de unități vândute și asta ne spune că pe piață nu prea sunt bani de investit.

Iancu Guda - realizator "Banii în mișcare": Cererea scade, oferta crește, inevitabil prețul ar trebui să și scadă. E o corecție de fapt, pentru că acest preț este oricum mare. Din punctul meu de vedere, este cel mai prost moment să cumperi imobiliare pentru că timpul de recuperare al investiției din chiria pe care o poți încasa este de 25 de ani. Este enorm.

Românii cu venituri mici și medii nu iau în considerare o investiție imobiliară în acest moment

-Nu, n-aș avea încredere.

-Nu prea cred, stau cu părinții și mi-e bine.

-E important să nu stai în chirie sau la părinți. Mai demult se aproba și la PFA-uri, în momentul de față numai dacă ești salariat. Nu se mai acordă.

Investitorii spun însă că prețurile nu vor cunoaște vreo scădere.

Sorin Orzac - investitor imobiliare: Băncile au speriat puțin clienții și oamenii au devenit neîncrezători, însă nevoia de spații există în continuare. Nu putem să ieftinim, pentru că ieftinirile ar însemna să ne apucăm de o calitate mai puțin normală.

În județul Maramureș, spre exemplu, în ultimele luni, prețul locuințelor a crescut cu 15%, ca urmare a scumpirilor materialelor de construcție.

