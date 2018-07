Cât au crescut prețurile la apartamente de la începutul anului

Preţurile apartamentelor au scăzut în iunie cu 1,2%, până la un nivel mediu naţional de 1.200 de euro pe metru pătrat, cu doar 3,1% mai mare faţă de cel consemnată la începutul anului, ceea ce arată că piaţa imobiliară intră într-o etapă de stabilizare.

Spre comparaţie, în primul semestru din 2017, preţurile apartamentelor s-au majorat, în medie, cu 6,7% la nivel naţional (până la 1.120 euro/mp). Cel mai mare ritm de creştere în prima jumătate a acestui an a fost consemnat în Braşov.



În Bucureşti, pretenţiile vânzătorilor de apartamente s-au majorat în iunie cu 0,4%, de la 1.328 la 1.333 euro/mp, conform analizei realizate de Imobiliare.ro. Preţurile de la finalul lunii iunie au fost cu 5,9% mai ridicate decât la începutul lunii ianuarie. Preţurile din Capitală au avut, până acum, un ritm de creştere mai temperat comparativ cu alte oraşe (Cluj-Napoca sau Timişoara). Tendinţa de creştere din primul semestru a fost susţinută mai ales de apartamentele noi, a căror valoare medie a depăşit 1.400 euro/mp util la finalul lui iunie.



După o creştere de 2,8% consemnată pe parcursul lunii iunie (de la 1.048 la 1.077 euro/mp), Braşovul se situează pe primul loc în clasamentul ritmului scumpirilor în prima jumătate de an. Interesant este că, în vreme ce locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2,1% în ultima lună (până la 1.068 euro/mp), cele noi au consemnat un salt de peste 4,4%, atingând pragul de 1.100 euro/mp. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, locuinţele din Braşov sunt cu 12,7% mai scumpe.



Tendinţa de încetinire a creşterii preţurilor este, de departe, cea mai evidentă în Cluj-Napoca. Dacă în prima jumătate a anului trecut apartamentele disponibile spre vânzare în Cluj-Napoca s-au scumpit cu nu mai puţin de 10%, în acest an, ritmul de creştere este la jumătate. Apartamentele din Cluj-Napoca rămân însă cele mai scumpe din ţară, cu o valoare medie consemnată de 1.522 euro/mp, la finalul lui iunie. Ambele segmente de piaţă analizate au resimţit o temperare a ritmului scumpirilor. Preţul mediu cerut pentru apartamentele vechi a ajuns la 1.553 euro/mp, iar cele noi la 1.492 euro/mp.



Apartamentele scoase la vânzare în Constanţa s-au apreciat cu 0,8% în luna iunie (de la 1.147 la 1.156 euro/mp), valoarea prezentă fiind cu 5,6% mai ridicată decât cea înregistrată de indicele Imobiliare.ro în ianuarie. Locuinţele din blocurile vechi s-au depreciat cu 0,3% în iunie (de la 1.145 la 1.142 euro/mp), iar cele noi s-au scumpit cu peste 3% (de la 1.152 la 1.192 euro/mp).



În Iaşi, preţurile au scăzut cu 0,8% în luna iunie (de la 1.015 la 1.007 euro/mp), ceea ce a făcut ca avansul faţă de începutul anului să se cifreze la 3,4% (faţă de nivelul de 974 euro/mp valabil în ianuarie). Apartamentele vechi au atins pragul de 1.000 euro/mp în iunie. Unităţile locative noi au consemnat o scădere de 1,9% în ultima lună, ajungând la 1.009 euro/mp.



Temperarea ritmului de creştere a preţurilor se observă şi în Timişoara. Pretenţiile proprietarilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 4,3% în prima parte a lui 2018 (de la 1.152 la 1.202 euro/mp), în condiţiile unei stabilizări în luna iunie. În ultima lună, apartamentele vechi din Timişoara s-au apreciat cu 0,1% (de la 1.206 la 1.207 euro/mp), iar cele noi cu 0,3% (de la 1.184 la 1.187 euro/mp).

