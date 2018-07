Pe lângă „Rabla”, bucureștenii ar putea primi încă 9.000 de lei dacă își casează mașina veche

Primăria Capitalei vrea să ofere 5.000 de eco-vouchere în valoare de 9.000 de lei pentru achiziţionarea unor autoturisme noi, cu nivel redus de emisii, non-diesel sau electrice, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei Constiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), care va avea loc săptămâna viitoare. Tichetul se acordă în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat. Proiectul de hotărâre este semnat de primarul Gabriela Firea, deşi iniţial el a fost propus de consilierul PMP Lucian Iliescu. El o acuză pe Firea că l-a plagiat şi consideră că ar fi fost corect să păstreze proiectul lui şi să îl modifice prin depunerea unui amendament.

„În scopul îmbunătăţirii calităţi aerului din Capitală, pentru a elimina autovehiculele vechi, cu norme de poluare inferioare, implicate în traficul bucureştean şi pentru a încuraja achiziţia de autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii – Euro 6, non-diesel şi achiziţia altor mijloace de locomoţie prietenoase cu mediul, non-diesel şi electrice, este necesară derularea proiectului Program de simulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere desfăşurat sub forma unui program propriu al municipalităţii”, se arată în proiectul de hotărâre.

Anul trecut, prin programul Rabla Clasic au fost scoase din circulaţie aproape 7.500 de autovehicule vechi prin achiziţia autovehiculelor noi Euro 6, însă în Bucureşti se impune intensificarea eforturilor în acest sens, mai scrie în proiect.

Prin programul Rabla Clasic, o persoană primește 6.500 lei. În plus, se poate acorda un ecobonus de 1.000 de lei dacă mașina nouă are emisii de maximum 98 g CO2/km și de un ecobonus de 1.700 de lei pentru autoturismele cu motor hibrid. Prin urmare, o persoană fizică poate primi până la 9.200 de lei (6.500 + 1.000 + 1.700) pentru înlocuirea unei mașini vechi cu una nouă. Voucherul pentru Rabla Plus are o valoare de 10.000 de euro.

Prin programul de simulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, Primăria Capitalei intenţionează să ofere 5.000 de eco-vouchere ca primă de casare, în valoare de 9.000 de lei fiecare. Tichetul se oferă în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat care este înmatriculat în Bucureşti,pentru achiziţionarea unui autovehicul nou Euro 6, non-diesel sau electrice.

Beneficiarii pot fi persoane fizice sau juridice de drept privat, cu domiciliul sau reşedinţa în Capitală.

Expunerea de motive a proiectului este semnată de primarul Gabriela Firea, însă un proiect aproape identic a fost depus de consilierul PMP Lucian Iliescu în luna mai. El propunea acordarea de eco-vouchere în valoare de 4.600 de lei pentru achiziţionarea unor maşini noi, mai puţin poluante, în schimbul predării celor vechi spre casare, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei organizaţii profesionale, cu domiciliul în Bucureşti, care nu are datorii la bugetul local, este înscris şi acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional confom Ordinului ministrului Mediului şi este de cel puţin trei ani proprietarul autovehiculului uzat înmatriculat în Bucureşti.

Lucian Iliescu s-a arătat nemulţumit de preluarea ideii sale sub o altă semnătură şi o acuză pe Gabriela Firea de plagiat. Consilierul consideră incorectă abordarea edilului, în condiţiile în care proiectul său a fost deja depus şi putea fi păstrat în forma iniţială, iar dacă se dorea introducerea unei modificări, acest lucru se putea face prin amendament.

„M-a plagiat. A schimbat numărul, valoarea şi şi-a pus semnătura. Măcar dacă scria sursa de inspiraţie. Este ideea mea. Putea să îmi lase proiectul şi să vină cu amendament”, a declarat Lucian Iliescu pentru News.ro.

