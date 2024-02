Criza de pe piața muncii a dus la o creștere a salariilor pentru joburile part-time. Care este cel mai căutat domeniu

Salarii în medie de 3.000 de lei pentru angajații cu jumătate de normă. Criza de pe piața muncii a dus la o creștere a salariilor pentru joburile part-time. Patronii spun că românii care lucrează 4 ore sunt mai muncitori. Cum taxele sunt mari, astfel de joburi sunt încă puține. Anul trecut, companiile au căutat peste 70.000 de oameni care să lucreze cu jumătate de normă.

David Barbu a muncit part-time aproape 2 ani. A ales, totuși, să treacă la unul cu normă întreagă deoarece nu câștiga suficient.

David Barbu: Înainte lucram part-time 4 ore, iar acum am ales să lucrez full-time, pentru că câștig mai mulți bani. Am vrut să am și eu mai mult timp liber, dar am constatat că din ce ai mai mult timp liber, faci mai puțini bani, din această cauză am ales să lucrez 8 ore. Se dublează banii. Să zicem că undeva la 4 ore faci 135 lei, la 8 ore se dublează.

În prezent, 10% dintre angajați lucrează cu jumătate de normă.

Sebastian Boldea - jurnalist Digi24: Salariul part-time este cuprins între sume de 2.000 și 3.000 de lei, iar cel mai căutat domeniu este acela de retail. Acolo, un angajat ajunge să ia 2.200 de lei pe lună, chiar dacă lucrează doar 4 ore pe zi.

Joburile cu jumătate de normă nu oferă o siguranță financiară, dar pot fi o soluție pentru cei care caută să mai câștige un ban pe lângă salariul pe care îl primesc de la locul de muncă cu normă întreagă. Tocmai de aceea de doi ani încoace, tot mai multe persoane cu vârste medii muncesc part-time.

Ana Călugăru - director de comunicare eJobs România: În 2023 am văzut o revenire pe job-urile part-time, însă întrebați care sunt planurile lor pentru 2024 din acest punct de vedere, destul de puțin dintre angajatori, respectiv mai puțin de 10% au spus că vor crește numărul de job-uri part-time pe care le vor scoate în piață.

Ofertele sunt așadar puține, iar una dintre explicații este sistemul de taxare.

Feliciu Paraschiv, Asociația Comercianților Mici și Mijlocii: Dacă e să fim stricți și să discutăm practic de eficiența în muncă, un angajat part-time lucrează mai bine decât un angajat full-time, dar noi preferăm să lucrăm cu angajații full-time, pentru că dările la stat pentru angajații part-time diferă puțin, în sensul că aici vin cu preciazarea că dacă un angajat lucrează part-time doar la o companie, el trebuie să plătească dările către stat, ca la o normă de full time, asta pentru a evita munca la gri.

În schimb, angajatul care lucrează part-time, dar are și un loc de muncă full-time, plătește taxe doar pentru orele de muncă. Potrivit unei platforme de angajări, anul trecut, din 370.000 de joburi postate, aproape 20%, adică 72.000 au fost part-time.

Editor : A.P.