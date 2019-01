Energia, mai scumpă prin OUG. Fost ministru: Nu am văzut act normativ mai prost

În ultimele zile vedem cum se scumpeşte energia electrică. Acum e pusă şi în contextul grevei minerilor de la Complexul Energetic Oltenia. Dar, privit în ansamblu, trebuie să adăugăm şi producţia redusă de energie. Se fac mai multe importuri iar tariful orar maxim pe bursă, pentru energia care va fi livrată mâine, a ajuns la 630 de lei, cu 50 de lei sub recordul istoric, record stabilit acum doi ani.

Cât despre preţul mediu, acesta a ajuns la 416 lei pe megawatt oră. E cu 0,5 euro peste cel din Ungaria, cu 32 de euro peste cel din Slovacia și cu 42 de euro peste cel din Cehia.

Piaţa de energie de la noi nu poate să susţină un consum de 9.000 de megawaţi, precum cel înregistrat zilele acestea.

Situaţia este generată în principal de lipsa capacităţilor de producţie, pentru că, deşi au avut loc mai multe interventii programate, au fost si multe avarii, ceea ce arata gradul de uzură la care a ajuns sistemul energetic national, din lipsa de investiţii.

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei: „Noi în 30 de ani nu am investit aproape deloc, adică banii din aceste companii, când au făcut profit, s-au dus la buget de stat și s-a făcut, nu știu, s-au mărit anumite cheltuieli. S-au folosit, asta e cuvântul potrivit. Deci investiții în 30 de ani, după Revoluție nu s-au făcut, mai ales în sectorul public.

Capacitățile de producție, avem 20.000 de megawați putere instalată teoretică, pe hârtie. În realitate este undeva 9-10.000 megawatt puterea reală. Suntem într-.o regiune care este destul de săracă în capacități, nu e abundență în capacitatea de producţie. Toți au probleme și când vine iarna și crește consumul, prețurile au o tendința de creștere.

Este situația emoțională după OUG 114, care a fost un stimulent pentru creșteri de preț.

Evident că are un efect emoțional. Dacă pui 2%. Deci, telespectatorii dumneavoastră când plătesc factură la energie electrică sunt mai mai multe componente. este componentă cost de producție - 2% taxa, deci evident costul de producție trebuie să crească cu 2%. componentă transport - 2% taxa, evident că va trebui componentă transport să crească cu 2%. componentă distribuție - 2% taxa, va crește și distribuția cu 2%. componentă furnizare - 2%. marja de furnizare de 2% nu prea... din 100 de furnizori acreditați în România, cred că 75% au sub 2%.

Plus că ordonanța aceasta nu se știe cum se va aplică. Adică 2% s-ar putea să fie 4 de fapt, că sunt interpretări.

Nu am niciun fel de angajament politic, nu fac politică, nu mă interesează ce se întâmplă, nu am vreun partizanat, dar nu am văzut în întreaga mea carieră un act normativ mai prost decât această ordonanță”.

Etichete:

,

,

,

,