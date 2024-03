Guvernul a eliminat „taxa pe soare” pentru prosumatori. Anunțul ministrului Energiei

Guvernul a adoptat, joi, ordonanța de urgență prin care este eliminată „taxa pe soare” pentru prosumatori, a anunțat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Executivul a adoptat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022 prin care este eliminată taxa pe soare pentru prosumatori şi actualizează schema de sprijin pentru toţi consumatorii de energie electrică şi gaze naturale, care va duce la scăderea preţurilor pentru următoarele 12 luni, a anunţat Ministerul Energiei.

Astfel, au fost aduse modificări la OUG 27 care vor duce la scăderea preţului cu care producătorii vând fără a fi supraimpozitaţi de la 450 lei/MWh la 400 lei/MWh pentru energie electrică, respectiv de la 150 lei/MWh la 120 lei/MWh pentru gaze naturale.

„Aşa cum am promis, menţinem mecanismul de plafonare a preţurilor la energie şi gaze încă un an, până la 31 martie 2025, pentru ca populaţia, dar şi companiile, în calitate de consumatori finali, să rămână în continuare protejaţi faţă de o eventuală volatilitate de pe piaţa energiei şi gazelor naturale, în actualele condiţii de impredictibilitate pe plan global. Avem în acest moment o piaţă care a trecut de perioada tulbure şi incertitudine. Am asigurat şi ne dorim să asigurăm stabilitate. Suntem printre ţările din UE în care preţurile au scăzut chiar sub pragurile de plafon şi cel mai des întâlnim asta la facturile de gaz şi la consumatorii de energie electrică cu un consum de peste 300 kWh/lună. De asemenea, mi-am respectat promisiunea de a elimina posibilitatea introducerii aşa-numitei taxei pe soare, pentru că ne dorim susţinerea prosumatorilor şi un sistem energetic modern, descentralizat, digitalizat şi decarbonizat”, a afirmat Sebastian Burduja, ministrul Energiei, conform sursei citate.

Prin acest act normativ, ţinând cont de tendinţa de scădere a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale înregistrată atât la nivel naţional, cât şi european, Guvernul a actualizat cadrul legal aferent, astfel încât aceste scăderi să se reflecte şi în facturile clienţilor finali.

Ministerul Energiei menţionează că şi schema actuală a asigurat, conform datelor publicate de Comisia Europeană, pentru trimestrul trei 2023, luând în calcul preţurile plafonate, nu cele din contracte, ci efectiv cele plătite de consumatori, ca România să aibă al patrulea cel mai ieftin gaz şi a cincea cea mai ieftină energie electrică în Uniunea Europeană.

Ministerul Energiei se va asigura, de asemenea, că revenirea la mecanismele pieţei libere se va face etapizat şi cu asigurarea unui preţ corect pentru români, conform sursei citate.

Astfel, în procesul de tranziţie la piaţa liberă, pentru perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026 furnizorii de energie electrică şi gaze naturale vor publica oferte-tip doar pentru perioade pentru care au achiziţionat, la data elaborării ofertei, o cantitate de energie electrică/gaze naturale cel puţin egală cu 50% din consumul clienţilor din portofoliu.

Editor : I.C