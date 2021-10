Negocierile Romgaz - ExxonMobile pentru preluarea participaţiei în proiectul Neptun Deep, prelungite cu o lună

Reprezentanţii Romgaz şi ExxonMobil România au convenit marţi să extindă până pe 15 noiembrie perioada de exclusivitate pentru negocierea privind preluarea participaţiei de 50% pe care o deţine compania americană în proiectul gazelor de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră.

„În vederea finalizării negocierilor cu privire la tranzacţia de achiziţie a 100% din acţiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited şi obţinerii aprobărilor corporative pentru tranzacţie, în data de 5 octombrie 2021, SNGN Romgaz SA şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd au convenit să extindă perioada de exclusivitate din 15 octombrie 2021, până în 15 noiembrie 2021. Toate celelalte clauze ale Acordului de exclusivitate rămân neschimbate”, se menţionează într-un raport al Romgaz remis Bursei de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres.

La data de 17 iunie 2021, părţile au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul a acordat Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni, până la data de 15 octombrie 2021, cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited şi care reprezintă 100% din capitalul social al companiei, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

Mai exact, Romgaz negociază cu Exxon preluarea participaţiei de 50% pe care o deţine compania americană în proiectul gazelor de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră.

În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi. Spre comparaţie, România a produs anul trecut 9,2 miliarde de metri cubi, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

ExxonMobil şi-a anunţat intenţia de a părăsi România, iar OMV Petrom a precizat că este posibil să ia anul viitor decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.