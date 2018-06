Nicolescu: Ce priorități energetice are România în bazinul Mării Negre

România poate redeschide subiectul privind definirea conceptului de consumator european vulnerabil de energie, pe durata preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de specialitate, Răzvan Nicolescu, senior expert Deloitte România.





"În momentul de faţă, la Bruxelles, există trei iniţiative legislative importante aflate în dezbatere. Prima vizează pachetul "Energie - Schimbări climatice", cu noi ţinte pentru energia regenerabilă, ce va fi probabil adoptat pe mandatul preşedinţiei austriece. Al doilea lucru important vizează un proiect de Directivă privind designul de piaţă, şi aici s-ar putea să intre o parte din acest document pe preşedinţia noastră. Al treilea lucru cu care ne vom confrunta este cel de modificare a Directivei în domeniul gazelor naturale. Va fi o temă pe care trebuie să o gestionăm. Va urma o dezbatere politică în cele trei luni din cele şase pe care le avem ca mandat, iar la această dezbatere politică România trebuie să adreseze trei lucruri. În primul rând, avem noi ţinte pentru energia regenerabilă, dar încă se impune la nivelul Uniunii Europene o discuţie privind proiectele de infrastructură. Al doilea lucru pe care am putea să-l relansăm în preşedinţia noastră este rolul energiei nucleare şi trebuie să mai terminăm cu ipocrizia. Al treilea lucru pe care am putea să-l redeschidem este o definiţie europeană a conceptului de consumator vulnerabil de energie, definiţie care la momentul de faţă lipseşte", a menţionat Nicolescu, informează Agerpres.ro.



Potrivit expertului, România trebuie să-şi asume rolul de jucător important în regiune în domeniul energetic, nu doar să devină un hub de energie, cum îşi doresc majoritatea ţărilor din jurul nostru.



"Hub energetic este un termen foarte utilizat în mediul public. Călătorind foarte mult în ţările din regiunea noastră, nu cred că există vreuna care să nu-şi propună să fie hub energetic. Noi trebuie să ne propunem însă ceva mai mult, şi anume să fim un jucător important în domeniul energetic în regiune, iar mingea este la noi. Nu vreau să mă lamentez sau să critic, nici să vorbesc despre proiectele vechi aflate încă în discuţie, ci să spun două-trei lucruri despre un moment pe care din punctul meu de vedere îl consider important, şi anume despre rolul pe care România l-ar putea juca anul viitor când va asigura preşedinţia Consiliului Uniunii Europene", a spus fostul ministru al Energiei.



Perspectivele României de a deveni hub energetic regional, Strategia energetică a României 2016 - 2030 şi proiectele de infrastructură energetică la nivel european şi naţional sunt câteva dintre temele de discuţie ce vor fi dezbătute, marţi, în cadrul conferinţei de specialitate cu tema "România - Hub energetic. O piaţă energetică românească interconectată regional', organizată la Palatul Parlamentului.