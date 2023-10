Sebastian Burduja: România va trece fără probleme peste o iarnă moderată, fără importuri de energie

România va trece peste lunile următoare fără probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu energie, în cazul unei ierni moderate, şi fără a apela la importuri, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a explicat că din producția internă de gaze, cu toate că este mai mică în sezonul rece, alături de stocurile existente, România își poate asigura consumul intern și poate răspunde și la solicitările Republicii Moldova. Ministrul a dat asigurări că situația este similară și în ceea ce privește energia electrică.



"Într-o iarnă moderată, aşa cum se specifică şi în actul normativ adoptat de Guvern pentru pregătirea sezonului rece, România va trece fără probleme peste lunile următoare şi fără a apela la importuri. Cu atât mai puţin în zona de gaze, unde, din producţia internă, chiar dacă mai mică pe timp de iarnă, plus ceea ce avem stocat, ne acoperim cu siguranţă consumul intern şi putem chiar să răspundem şi la eventuale solicitări din partea fraţilor noştri de peste Prut. La fel şi pentru energie electrică. Din ce estimăm, într-o iarnă moderată, nu vor fi probleme cu acoperirea consumului din ceea ce România produce", a explicat Burduja, la o conferinţă privind "Provocările iernii 2023 - 2024 pentru sistemul energetic naţional", organizată de Focus Energetic.



Ministrul Energiei a subliniat că la nivel de politici publice, la nivel legislativ, totul este în ordine, fiind adoptate în Guvern toate actele normative privitoare la pregătirea sezonului rece, în diverse scenarii. De asemenea, a fost pregătită şi componenţa Comandamentului Energetic de Iarnă.



Totodată, el a adăugat că şi din perspectiva realităţii din teren România "stă mai bine ca oricând", în contextul în care stocurile de gaze naturale se ridică la 3,24 miliarde mc, gradul de umplere fiind de 101,99%.



"Ştiu că a făcut deliciul presei o anumită declaraţie în care am spus că am depăşit 100%, dar este rezerva tehnică, este supraplinul, ca atunci când facem plinul la maşină şi alimentăm până la vârf, până la buşon. Deci, suntem cu mai multe gaze stocate decât oricând şi chiar faţă de anul trecut avem o diferenţă de 334 de milioane metri cubi", a afirmat Burduja.



Acesta a menţionat că şi în ceea ce priveşte datele hidrografice deocamdată stăm bine, gradul de umplere al lacurilor fiind de 75,41%. Pe partea de cărbune, stocurile sunt de 925.000 de tone, iar în centralele de la Complexul Energetic Oltenia de 415.000 tone.



"La fel şi pentru energie electrică, din ce estimăm, într-o iarnă moderată, nu vor fi probleme cu acoperirea consumului din ceea ce România produce", a dat asigurări şeful de la Energie.



Ministrul a mai precizat că în cazul unei ierni foarte grele România are posibilitatea de a importa gaze din Azerbaidjan, având acea opţiune de până la un miliard normal metri cubi disponibilă, inclusiv iarna aceasta, până în primăvara anului viitor.



"Dacă va fi nevoie, vom negocia cu Azerbaidjan chiar şi pentru iarna următoare o eventuală prelungire. Nu mai vorbesc de gazul lichefiat de la Alexandropolis pe care l-am putea aduce. Deci, sunt mai multe rute, mai multe opţiuni şi de fapt asta înseamnă să ai securitate energetică, să ai o diversificare a surselor şi România este pe deplin pregătită şi din acest punct de vedere pentru iarna aceasta", a punctat Burduja.

Editor : Andreea Smerea