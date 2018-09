Trump atacă din nou Germania pe tema gazului rusesc

„Ridicol” și „nepotrivit” sunt termenii folosiți de președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a vorbi despre acordul încheiat de Germania cu Rusia privind construirea gazoductului North Stream 2.

Acordul pe care Germania l-a încheiat cu Rusia pentru construcţia gazoductului North Stream 2 este "ridicol" şi "nepotrivit", a declarat marţi preşedintele american Donald Trump, într-un nou atac asupra unui acord care a trezit suspiciuni în Europa şi în afara ei, informează miercuri DPA, potrivit Agerpres.ro.



"Germania plăteşte miliarde şi miliarde de dolari Rusiei, ceea ce, sincer vorbind, nu credem că este potrivit. Nu am crezut niciodată că este potrivit. Cred că este ridicol", a declarat Trump înaintea unei conferinţe de presă susţinute alături de preşedintele polonez Andrzej Duda, aflat în vizită în SUA. "Cred că acesta este un lucru foarte rău pentru poporul Germaniei. Spun aceasta în mod clar şi răspicat", a subliniat preşedintele american.



Proiectul de gazoduct North Stream 2 este menit să transporte gaz din Rusia spre Germania, trecând prin Marea Baltică pentru a evita rutele din Europa de Est. Gazoductul ar urma să fie gata în 2019.



În prezent, cea mai mare parte a gazului rusesc ajunge în Germania prin conducte ce traversează ţări precum Polonia şi Ucraina. Dacă vor apărea rute alternative care să ocolească aceste ţări, ele vor pierde din sumele plătite pentru tranzit.



Mai rău, atenţionează aceste ţări, dacă Rusia va dori să le ameninţe, ea ar putea să taie aprovizionarea lor cu gaz, folosind North Stream 2 pentru a livra gaz în Germania, ceea ce va zădărnici orice protest paneuropean împotriva Rusiei, pentru că livrările de gaz vor fi folosite în scopuri politice.



Trump a pus de asemenea la îndoială acest acord, întrebând în ce mod ţări precum Germania pot în acelaşi timp să fie îngrijorate de influenţa Rusiei în regiune şi să demareze o afacere de anvergură cu acest stat.



Donald Trump a provocat mare agitaţie în timpul summitului NATO din iulie, acuzând Germania că se află "total sub controlul" Rusiei şi apoi întrebând de ce li se solicită SUA să finanţeze apărarea împotriva Rusiei prin intermediul NATO dacă ţări precum Germania plătesc bani Rusiei.



"Cred că este foarte trist atunci când Germania încheie un acord de proporţii pentru gaz şi petrol cu Rusia, atunci când se presupune că trebuie să iei măsuri de apărare împotriva Rusiei, iar Germania vine şi plăteşte miliarde şi miliarde de dolari pe an Rusiei", i-a spus Trump cu acea ocazie secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg.



Marţi, şi preşedintele Duda a formulat critici la adresa acordului. "Aceasta este o ameninţare cu dominaţia energetică a Rusiei", a spus el. "Această ameninţare cu dominaţia absolută a Rusiei în Europa, în ceea ce priveşte livrările de gaz, este evidentă", a constatat liderul polonez.



Până acum, Germania a încercat să se ţină departe de aceste discuţii, chiar dacă a subliniat că, în pofida acuzaţiilor lui Trump, Berlinul importă doar 23% din gazul de care ţara are nevoie din Rusia, nu 70%, după cum a susţinut liderul american.

