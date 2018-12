Vâlcov confundă numele giganților energetici din România. O companie de stat, exemplu negativ

Consilierul premierului a inventat o nouă companie energetică în România „E-ON Engie”, în loc de E-ON (Germania) și Engie (Franța, fostul GDF Suez). Consilierul n-a nimerit nici principalul acționar al Electrica Furnizare și, caz unic, a acuzat voalat compania de stat de diminuarea artificială a profiturilor. Depășind șirul de confuzii, aflăm că Guvernul dorește plafonarea prețului la energie pentru trei ani.

Guvernul a decis, prin Ordonanţa de Urgenţă privind măsurile fiscale, plafonarea preţului la gaze şi la energia electrică pentru următorii trei ani pentru toţi consumatorii casnici, a declarat consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Vâlcov.

"Guvernul României a decis, astăzi, plafonarea preţului la gaze şi la energia electrică pentru următorii trei ani de zile pentru toţi consumatorii casnici. De asemenea, (...) şi pentru consumatorii industriali acest nivel va fi plafonat pentru următorii trei ani de zile. Acesta va fi însă un mix între preţul de 68 de lei pentru consumatorii industriali, preţul de import şi costul de înmagazinare. Prin această măsură, statul român nu câştigă niciun ban în plus; dimpotrivă, bugetul de stat va fi văduvit de aproximativ 1,5 - 2 miliarde de lei. Aceşti bani nu se vor mai încasa din cauza dividendelor care vor fi reduse, dividende încasate de la companiile de energie, şi, de asemenea, din taxa privind profiturile suplimentare", a declarat Darius Vâlcov, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



El a explicat că "acest cost de 1,5-2 miliarde de lei va fi însă suplinit prin impunerea unei taxe de 2% pe cifra de afaceri pentru toate companiile din energie".



"Această decizie s-a luat în urma unei discuţii cu aceste companii. Iniţial, se propusese un procent de 3%. A coborât acest procent la 2%, având în vedere şi istoricul acestor companii, care nu le avantajează deloc, şi am să dau şi câteva exemple. E-ON ENGIE România, cu o cifră de afaceri de 4,8 miliarde de lei anul trecut, a plătit un impozit raportat la cifra de afaceri de 0,9 la mie. Electrica Furnizare, companie unde statul român are 49% din acţiuni, la o cifră de afaceri de 3,8 miliarde, a plătit un impozit de 0,7 la mie. Şi exemplele pot continua", a mai afirmat Vâlcov.

Compania Electrica Furnizare are drept principal acționar, nu atât statul, cât o companie de stat, anume Electrica care are 78% din acțiuni, aceasta, la rândul ei, având statul principal acționar cu 48% din acțiuni.

Etichete:

,

,

,

,

,