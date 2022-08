Popescu: Investim în dezvoltarea sistemului naţional de transport al gazelor naturale. Ministrul anunță mai multe proiecte ale Transgaz

Mai multe proiecte ale companiei Transgaz au fost trimise vineri Băncii Europene de Investiţii (BEI), în vederea finanţării, a informat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.



"Investim în dezvoltarea sistemului naţional de transport al gazelor naturale! Astăzi au fost transmise către BEI, în vederea finanţării următoarele proiecte ale Transgaz: conductă de transport gaze naturale Marea Neagră - Podişor - 477.698.014 euro (valoare totală investiţie - TVA inclus -, din care 32.454.064 euro finanţare solicitată din Fondul pentru Modernizare), conductă de transport gaze naturale Gherceşti - Jitaru - 77.284.760 euro (valoare totală investiţie - TVA inclus -, din care 39.899.799 euro finanţare solicitată din Fondul pentru Modernizare), conductă de transport gaze naturale Jupa - Băile Herculane - Orşova - Prunişor - 147.960.699 euro (valoare totală investiţie - TVA inclus -, din care 62.505.216 euro finanţare solicitată din Fondul pentru Modernizare", a notat el.



Anterior, tot pe Facebook, şeful de la Energie a anunţat că a fost semnată autorizaţia de construire a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor - Orşova - Băile Herculane - Jupa.



"O nouă promisiune îndeplinită! Astăzi am semnat autorizaţia de construire a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor - Orşova - Băile Herculane - Jupa (inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică), care va fi realizată de Transgaz. Există şi finanţare pentru asta, inclusiv din Fondul pentru Modernizare. Conducta va trece prin judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin (municipiile Caransebeş & Orşova, plus localităţile Băile Herculane, Topleţ, Mehadia, Cornea, Domaşnea, Căzăneşti, Teregova, Armeniş, Slatina Timiş, Bucoşniţa, Buchin, Turnu Ruieni, Obreja, Prunişor, Husnicioara, Căzăneşti, Siseşti, Ilovăţ, Bâlvăneşti, Godeanu, Balta, Podeni, Cireşu şi Iloviţa)", a scris Popescu, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, prin realizarea acestei conducte, se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităţilor din zona de interes a obiectivului, respectiv un număr de aproximativ 15.500 consumatori casnici, 94 instituţii publice (şcoli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) şi aproximativ 113 agenţi economici în judeţul Mehedinţi, precum şi aproximativ 12.000 consumatori casnici, 136 instituţii publice (şcoli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) şi aproximativ 231 de agenţi economici în judeţul Caraş-Severin", a subliniat oficialul de la Energie.



De asemenea, execuţia acestei conducte de transport va genera un impact socio-economic pozitiv prin alimentarea cu gaze naturale a staţiunii turistice Băile Herculane, crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcţie, crearea posibilităţilor de câştiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori şi valorificarea superioară a masei lemnoase, ridicarea gradul de confort al locuitorilor, atragerea de venituri suplimentare la bugetul statului şi la bugetele locale.

Editor : I.C