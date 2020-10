Fermierii vor primi bani pentru animalele pe care le au acum, nu pentru cele de acum șapte ani (ministrul Agriculturii)

Fermierii români vor primi bani începând din 2021 pe animale reale şi nu pe cele pe care le aveau în anul 2013 în baza de date, pentru că s-a reuşit în Parlamentul European schimbarea anului de referinţă, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

"Am vrut să păstrăm sprijinul cuplat voluntar, atât în sectorul zootehnic, cât şi în sectorul vegetal, în zone aflate în dificultate. Am reuşit să păstrăm ajutorul naţional tranzitoriu care este practic un sprijin de la bugetul naţional, dar şi acest sprijin trebuie negociat la comisie şi practic în 2020 trebuia să se termine şi am reuşit să îl prelungim până în 2027, iar în Parlament, ceea ce nu am reuşit noi în Consiliul Agrifish, am reuşit să schimbăm şi anul de referinţă şi asta mă bucură foarte mult pentru că vom da bani fermierilor pe animale reale şi nu pe animalele pe care le aveau în 2013 în baza de date", a spus Oros, citat de Agerpres.

El a precizat că a rămas o problemă "destul de delicată şi importantă" în ceea ce priveşte plafonarea subvenţiilor, care nu a fost tranşată.

"Noi am dori ca această plafonare să fie voluntară, să fie la decizia fiecărei ţări membre şi să o combinăm cu o plată redistributivă", a menţionat ministrul.

Editor : Georgiana Marina