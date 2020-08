Cîțu: Vom avea o perioadă dură, dar nu cum au spus cei 3 cavaleri ai apocalipsei din Parlament și instituțiile internaționale

Florin Cîțu a vorbit la Digi24 despre situația economică a României din prezent, dar și din viitorul apropiat. Ministrul Finanțelor spune că „vom avea o perioadă dură”, dar „nu cum au prezis Ciolacu, Ponta, Tăriceanu, plus instituții internaționale, bănci și comisii”. Cîțu s-a referit la situația economică cu optimism. „Vă spun că vom fi țara care va evita recesiunea tehnică”.

Florin Cîțu: Ca să tragem linie, după două trimestre economia României, față de aceeași perioadă a anului trecut a scăzut doar cu 3,9%. Este clar că măsurile pe care le-am luat au fost luate la timp, banii au ajuns la timp la companii și acestea au răspuns.

Bineînțeles că nu este perfect, bineînțeles că economia este în contracție anul acesta, bineînțeles că și noi vom avea o perioadă dură. Dar dacă ne uităm la ceea ce ne spuneau toți acei cavaleri ai apocalipsei, cei 3 din Parlament – Ciolacu, Ponta și Tăriceanu – plus instituții internaționale, bănci, comisii, toată lumea ne spunea că România o să fie rău și o să avem scădere de -9%.

Este o perioadă dură, dar am administrat-o foarte bine. Uitați-vă la media scăderilor din UE. Uniunea Europeană are deficite de 14% în medie, acum. Ungaria, la jumătatea anului are un deficit de 6%, noi avem 4,44%.

Am pornit această perioadă cu un handicap enorm, pentru că aveam un deficit moștenit de 4,6% de anul trecut. Deci porneam cu un handicap enorm. Majoritatea țărilor din UE în ultimii ani au avut surplus bugetar. Toate țările din UE și-au scăzut deficitele bugetare în ultimii 3 ani de zile pe creșterea economică.

Doar socialiștii noștri au crescut deficitul și au amânat facturi la plată. Noi când am venit a trebuit să plătim și facturi și aveam și un deficit mai mare. Și totuși, când tragem linie, România va termina 2020 cu un deficit mai mic decât toate țările din UE, sper să fie toate, poate una sau două să aibă mai puțin, am avut creștere economică în primul trimestru, a doua cea mai mare din UE și vă spun că vom fi țara care va evita recesiunea tehnică - adică două trimestre consecutive de scădere a economiei.

Editor web: Liviu Cojan