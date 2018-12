CTP: Alianța Vestului nu va mai fi a Vestului, iar Dragnea o va bloca. Nu vrea să piardă controlul

Cristian Tudor Popescu a comentat la Jurnalul de Seară situația Alianței Vestului și modul în care Liviu Dragnea poate bloca accesul celor patru primari la fonduri europene. Conform jurnalistului, Dragnea nu le va permite dezvoltarea, pentru a nu pierde controlul. Cum? Ajutându-se de Guvern. Iar mesajul șefului PSD ar fi: „Luați 10 miliarde de la mine, nu de la Bruxelles, așa cum vrea Alianța Vestului, că banii aștia se pot și deturna, se pot fura mai ușor”.

Crisitan Tudor Popescu: Zice Dragnea, luați 10 miliarde de la mine, nu de la Bruxelles, așa cum vrea Alianța Vestului. Ce vor ei, Alianța Vestului? Să ia banii direct (de la Bruxelles – n.red.). Nu faceți ca ei, luați de la mine, luați de aici. Că banii aștia se pot și deturna, se pot fura mai ușor. Că nu e nevoie aici să completezi tot felul de dosare să obții fonduri, după aia să fii verificat la sânge de organismele europene – cum cheltui banii... Nu domne, ia banii de aici, de la mine. Dă-i dracului pe ăia de la Bruxelles.

Este o mișcare și împotriva acestei Alianțe a Vestului, care în curând nu va mai fi a Vestului. Iată, primarul din Reșița dorește să se alăture. Și alți primari – Alba, Sibiu, primarul de la Iași care spune – domne eu de mult am făcut demersuri în direcția asta, să ne înfrățim cu cei de peste munți în scopul de a face autostrada mai repede...

Ce înseamnă asta. Am discutat data trecută despre Transilvania – Elveția Balcanilor și au fost tot felul de reacții. Nu s-a înțeles un lucru limpede. Nu am spus niciodată de o separare teritorială a Transilvaniei. Se poate produce o separare de facto, prin conectarea acestora orașe direct cu Bruxelles-ul, dacă PSD nu vrea să ia fonduri pe care i le dă chiar un Comisar european de la PSD, Corina Crețu. Dacă nu vrea să le ia, le luăm noi. Problema e că nu le pot obține fără aprobarea Guvernului. Așa am înțeles. Și atunci Guvernul acesta îi va reprima, nu va aproba. Va spune: astea sunt fonduri venite de la Soros, venite de la Bruxelles, reprezintă finanțarea separatismului. Luați astea 10 miliarde de la mine.

Va bloca dezvoltarea pentru a nu pierde controlul.

