Decizie a BNR privind creditele de refinanțate

Banca Națională va stabili noi modalități de calcul a gradului de îndatorare a solicitanților unui credit, urmând ca împrumuturile destinate refinanțării altor credite să nu fie incluse în calculul îndatorării.

Refinanţarea creditelor ar urma să facă excepţie de la măsura de limitare a gradului de îndatorare a populaţiei, a afirmat, sâmbătă, la Sinaia, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, potrivit Agerpres.ro.



"Banca Naţională a României are ca principală sarcină asigurarea stabilităţii sistemului bancar. Deci, ei sunt preocupaţi ca băncile să nu-şi sume riscuri excesive, să nu dea împrumuturi unor persoane care nu pot să ramburseze acele împrumuturi şi în felul acesta să riscăm soliditatea întregului sistem bancar. Ce am discutat noi cu dânşii e prioritatea pe care noi o acordăm refinanţărilor, pentru că este important să existe concurenţă între bănci nu numai în a atrage noi clienţi, ci şi în a oferi condiţii mai bune celor care au luat deja de la o altă bancă credite şi este important ca un client să nu rămână captiv odată ce are un credit luat de la o bancă, ci dacă apar condiţii mai favorabile să se poată muta la o altă bancă. De aceea suntem foarte mulţumiţi de intenţia Băncii Naţionale a României de a excepta de la limitele de îndatorare refinanţările", a spus Bogdan Chiriţoiu, la un seminar organizat la Sinaia de Consiliul Concurenţei şi Consiliul Patronatelor Bancare din România.



Astfel, indiferent cât de mare este povara pe care o plăteşte în momentul de faţă o persoană care a luat un credit de la o bancă, dacă va găsi un credit de refinanţare mai avantajos, cu rate mai mici, va putea să se mute la acea bancă.



Această idee a fost menţionată în cursul seminarului şi de şeful Direcţiei de Stabilitate Financiară din Banca Naţională a României (BNR), Eugen Rădulescu.

