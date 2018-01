Explicaţii pentru cel mai slab leu din istorie

Pe fondul tensiunilor politice, leul a atins o cotaţie istorică. Cel mai slab nivel, în raport cu euro. Banca Naţională a României a afişat un curs de 4,66 lei pentru un euro, iar cei care resimt din plin deprecierea sunt cei un sfert de milion de români care au credite în valută.

Pentru prima oară în istorie, moneda europeană a depăşit pragul de 4,66 lei. În ultimele două luni, am avut cinci cotaţii-record. Avansul euro e resimţit direct de cei care au rate sau chirii în euro.

Una dintre explicaţiile deprecierii leului e pusă de experţi pe seama instabilităţii politice. Specialiştii în economie spun că este poliţa pe care o plătim cu toţii pentru felul haotic în care politicul a ales să guverneze.

Cristian Păun, profesor de economie: „Cred că ar trebui să fim puţin mai atenți ca această țară să poată să o ducă mai bine. Dacă ești neatent, imediat economia te sancţionează. Orice eroare la nivel politic îşi regăseşte imediat costurile la nivel economic”.

Dincolo de tensiunile din sfera politicului, deprecierea leului arată că nu reuşim să avem o creştere economică sănătoasă.

Dan Schwartz, consultant fiscal: „Cauzele sunt multiple: pe de-o parte, în anul care a trecut Guvernul a pus accent pe stimularea consumului, populaţia a dorit să achiziţioneze bunuri şi servicii la un nivel peste capacitatea pe care o are economia românească în momentul de faţă. Diferenţa a fost acoperită prin importuri.”

Peste 250.000 de români au credite în valută.

Nu a fost o zi bună nici pentru românii care au credite în lei. Indicele ROBOR la trei luni, cel în funcţie de care se calculează majoritatea ratelor în moneda naţională şi-a reluat creşterea şi s-a apropiat din nou de pragul de 2% pe an. Indicele a început să crească în urmă cu un an, iar în septembrie a trecut de 1 la sută. La scurtă vreme s-a dublat, după ce mai mult de un an şi jumătate a fost la un nivel minim, de sub un procent. Creşterea a culminat la începutul lunii decembrie, când indicele a atins maximul ultimilor 3 ani, de 2,22%.

FOTO: Getty Images