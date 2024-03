Ministrul Finanţelor anunţă că factura simplificată, pentru firmele mici, va fi disponibilă din această săptămână

Ultimele teste pe aplicaţia simplificată pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificată va putea fi folosită de miercuri, a anunţat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, la Palatul Parlamentului.

„Astăzi am avut ultimele teste pe e-Factura minimal. Sper ca începând de miercuri să poată să fie folosită de către toţi. (...) Înseamnă că am simplificat-o la maxim. Ca să aveţi o imagine asupra a ceea ce înseamnă simplificarea - am redus numărul de câmpuri de la 160 la 50, astfel încât contribuabili mici să poată să folosească e-Factura şi să fie mult mai prietenoasă sau pot să folosească astfel încât astăzi cele 50 de milioane de facturi cu o valoare de peste 550 de miliarde de lei să deservească statul român în colectarea impozitelor şi taxelor”, a declarat Boloş la Palatul Parlamentului.

Pe de altă parte, el a amintit că măsurile avute în vedere sunt cele de control al deficitului bugetar şi control al cheltuielilor statului, lucru realizat prin deschiderile de credite bugetare, potrivit Agerpres.

„Mai multe măsuri de monitorizare avem în vedere. Măsurile pe care noi le-am avut în trecut - cele care ţin de plafonarea cheltuielilor sau cele care ţin de anumite tipuri de cheltuieli care să fie în anumite limite - sunt prematur de discutat acum. Trimestrul I va fi hotărâtor pentru ceea ce va însemna măsuri noi sau, dimpotrivă, vom putea merge cu execuţia bugetară aşa cum am stabilit-o pe parcursul întregului an”, a precizat ministrul Finanţelor.

Întrebat cum va ţine în control cheltuielile, el a arătat că în această perioadă Ministerul Finanţelor analizează impactul pe care Legea 296 din septembrie 2023 l-a avut asupra veniturilor bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale şi a bugetului asigurărilor sociale de sănătate.

