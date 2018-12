Poziția de plăți a României s-a degradat semnificativ la zece luni

România şi-a accentuat deficitul de cont curent (diferența între ceea ce are de primit și ceea ce are de plătit, în operațiunile internaționale comerciale, financiare, investiții, prestări servicii, etc.) după primele zece luni, până la 8 miliarde euro, cu 51,4% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7,991 miliarde euro în primele zece luni ale acestui an, cu 51,4% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ritm accelerat faţă de cel raportat luna trecută, când avansul era de 38,5%, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), publicate vineri.

În primele zece luni ale anului trecut, deficitul contului curent a fost de 5,267 miliarde euro, arată datele BNR. În luna septembrie a acestui an, deficitul de cont curent ajunsese la 6,62 miliarde euro, cu 38,5% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Contul curent al balanţei de plăţi include sumele încasate şi cele plătite de România în relaţiile comerciale cu celelalte state. Principala componentă care contribuie la contul curent al balanţei de plăţi este comerţul exterior, puternic deficitar în cazul României.

În primele zece luni, deficitul comercial al României a avansat cu 15,84%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 11,85 miliarde euro, potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit datelor BNR, balanţa bunurilor a consemnat, în primele zece luni, un deficit de 11,567 miliarde euro, în creştere cu 2,041 miliarde euro faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Balanţa veniturilor primare, care include mai ales dividendele repatriate de investitorii străini şi cele încasate de investitorii români din străinătate, a înregistrat un deficit de 4,86 miliarde euro în primele zece luni, mai mare cu 170 milioane euro decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat, în primele zece luni, 4,561 miliarde euro (comparativ cu 4,156 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3,589 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 972 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decât nivelul înregistrat în 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrării balanţei comerciale.

O poziție slabă a contului curent semnifică dobânzi mari pentru împrumuturile angajate în vederea finanțării deficitului bugetar și serviciului datoriei publice.

