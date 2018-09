Președintele și premierul discută bugetul în CSAT, astăzi

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte astăzi şi are ca principal subiect de discuţie rectificarea bugetară. Organismul urmează să dea un aviz proiectului pe care Ministerul Finanţelor l-a modificat ieri, la o lună după apariţia primei variante - cea care a fost contestată de preşedintele Klaus Iohannis şi care a dus la întârzierea convocării CSAT. Cheltuielile au crescut la 10 miliarde de lei, faţă de cele 7 miliarde luate în calcul la începutul lunii august. Şi veniturile sunt mai mari, însă doar cu un miliard de lei.

Ministrul Finanţelor a anunţat că va merge în şedinţa CSAT de astăzi cu noul proiect, cel în care au fost recalculate cheltuielile şi veniturile. Principalele beneficiare ale rectificării bugetare sunt administraţiile locale. Conform noului proiect, vor primi puţin peste 5 miliarde de lei, faţă de aproape 3,5 miliarde cât prevedea varianta iniţială. Banii sunt destinaţi, în principal, plăţii salariilor majorate.

1,2 miliarde de lei sunt alocate Fondului de Rezervă al Guvernului, după ce, săptămâna trecută, ministrul Finanţelor declara că acesta a rămas fără niciun ban.

Rămâne aceeaşi ca şi în proiectul prezentat pe 2 august suplimentarea acordată bugetului asigurărilor sociale. Este vorba de aproape 900 de milioane de lei în condiţiile în care pensia minimă garantată a crescut de la 520 de lei la 640 de lei, iar punctul de pensie a fost majorat de la 1.000 la 1.100 de lei. Ambele măsuri au intrat în vigoare la 1 iulie.

Rămân pe minus bugetele Administraţiei Prezidenţiale şi serviciilor speciale, măsură criticată de preşedintele Klaus Iohannis şi care a provocat întârzierea avizului CSAT.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice: La Serviciul de Informaţii Externe, din discuţia cu ordinatorul de credite, acolo este o influenţă pozitivă de plus 13,7 milioane de lei. Dar, per ansamblu, structura rămâne cu un minus de 2,8 milioane de lei.

Serviciul de Protecţie şi Pază are o modificare pozitivă, în sensul de plus 6,6 milioane de lei. Dar, per ansamblu, rămâne cu un minus de 15 milioane de lei. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a fost o influenţă pozitivă de plus 2 milioane de lei, la bunuri şi servicii, în vederea derulării unor achiziţii, în vederea pregătirii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Dar, per ansamblu, structura rămâne cu un minus de 14,1 milioane de lei.

Faţă de prima variantă a rectificării, singura instituţie care a trecut de la categoria reducerilor la cea a suplimentărilor este Ministerului Dezvoltării. Nu mai pierde bani, ci primeşte un miliard de lei.

