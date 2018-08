Rectificarea bugetară. PSD și opoziția redezgroapă vechea dispută

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că prima rectificare bugetară din acest an va fi pozitivă. Cu o zi în urmă Florin Cîțu, vicepreședinte PNL opina că aceasta trebuie să fie negativă.

Disputa are toate șansele să devină una clasică. Felul în care trebuie rectificat bugetul, în plus sau în minus, a fost disputat de PSD și opoziție și în vara anului trecut.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că prima rectificare bugetară din acest an va fi pozitivă, actul normativ în acest sens urmând a fi adoptat în a doua jumătate a lunii august, potrivit Agerpres.ro.



"Avem o rectificare bugetară pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat per sold de aproape şase miliarde de lei. La ora 19,00 voi prezenta detaliile rectificării bugetare. Ordonanţa de rectificare va fi adoptată în a doua jumătate a lunii august", a declarat Viorica Dăncilă în deschiderea şedinţei de guvern.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi cel al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-au aflat joi de la sediul Guvernului, unde au purtat, aproximativ două ore, discuţii cu premierul Viorica Dăncilă despre rectificarea bugetară.

Rectificarea bugetară pregătită de Guvern trebuie să prevadă o reducere imediată a cheltuielilor, pentru că altfel vom ajunge la creşterea taxelor, declara acum câteva zile la RFI senatorul PNL Florin Cîţu, preşedintele Comisiei Economice din Senat.

Florin Cîţu spune că rectificarea bugetară ar trebui să fie negativă: „Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în economie şi în special la execuţia bugetară. Execuţia bugetară pe primele şase luni, cu un deficit de 15 miliarde de lei şi cu veniturile mai mici cu cinci miliarde decât cele estimate în buget ne duce doar către o rectificare negativă. Asta înseamnă că trebuie reduse cheltuielile, pentru a fi în concordanţă cu veniturile”.

Senatorul PNL consideră că „este nevoie în această rectificare bugetară de reducerea cheltuielilor imediat, pentru că fără reducerea cheltuielilor, vom ajunge la creşterea taxelor (...). În acelaşi timp, e nevoie de reducerea cheltuielilor şi în special a deficitului, pentru că aşa cum este astăzi aprobat bugetul, nu respectă Constituţia României. Avem semnat un tratat cu UE, care este de fapt lege şi deficitul bugetar, deficitul structural în România trebuia să fie la 1% din 2016. Noi mergem în direcţia opusă”.

