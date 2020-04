Se mai măresc pensiile și alocațiile? Este posibilă o tăiere a salariilor bugetarilor? Explicațiile ministrului de finanțe

Ministrul Finanțelor a atras atenția că trebuie reevaluate cheltuielile din aparatul bugetar. Florin Cîțu a evitat să răspundă clar dacă vor avea loc creșterile de pensii și de alocații programate în a doua parte a anului sau o eventuală reducere a salariilor bugetarilor. Ministrul dă asigurări că în acest moment nu există un asemenea proiect, dar atrage atenția că atunci când se fac evaluările cheltuielilor, se are în vedere întregul an. Totul depinde și de execuția bugetară.

„Înseamnă presiune pe buget și da, va trebui să luăm câteva decizii importante în ceea ce privește cheltuielile pentru tot anul. Nu pot să vă spun acum care sunt acele categorii de cheltuieli, pentru că analiza este în curs”, a declarat ministrul Florin Cîțu, luni seara, la Digi24.

Deficitul bugetar pentru 2020 crește semnificativ, odată cu măsurile luate pentru contracararea efectelor economice și sociale determinate de epidemia de coronavirus. „Rolul este de a ne asigura că oamenii primesc ajutoare, pensii, salarii, dar nu va fi ușor și e necesară o reevaluare a întregului buget pe tot anul”, a declarat Florin Cîțu, luni, la finalul ședinței de guvern.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, ministrul finanțelor a explicat ce înseamnă această reevaluare a bugetului:

„Ne vom uita dacă în cheltuielile pe care le avem anul acesta există cheltuieli neesențiale, la care putem să renunțăm și să mai reducem din presiunea asupra bugetului. Asta pe de o parte. Dar în același timp, ne uităm și la capitolele importante din bugetul de cheltuieli, unde putem să amânăm o parte din cheltuieli pentru anul viitor. Cum vom avea această analiză, vom ieși cu ea, sper ori la momentul rectificării, ori imediat după”, a spus Florin Cîțu.

Oamenii se întreabă dacă se ia în calcul și o restructurare a aparatului bugetar. La această observație, ministrul a răspuns: „Nu, am spus că în acest moment, nu există în lucru la Ministerul Finanțelor Publice așa ceva. Deci, nu, nu ne uităm la așa ceva. Ne uităm la cheltuieli, e adevărat, dar în ceea ce privește aparatul bugetar, știți foarte bine, acest guvern a început cu 16 ministere în loc de 27, fiecare minister și-a făcut o reorganizare, eu am terminat reorganizarea ANAF, urmează și reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice, digitalizarea”.

Cu toate acestea, bugetarii care lucrează de acasă, de exemplu, în regim de telemuncă, deja nu primesc anumite sporuri pe această perioadă, a reamintit Florin Cîțu.

„Ne uităm la toate cheltuielile bugetare. Cheltuielile de personal nu ne interesează în acest moment”, a insistat ministrul. Întrebat dacă poate da asigurări că nu vor fi tăieri de venituri și salarii, ministrul a răspuns: „Vă spun că nu există în acest moment, nu ne uităm la un astfel de proiect în Ministerul Finanțelor Publice, nu există așa ceva, dar ne uităm, e adevărat, la evaluarea pentru întreg anul 2020 și sunt multe cheltuieli, și unele cu impact major, unde putem să facem economii sau care pot fi amânate pentru 2021”.

Ce se întâmplă cu pensiile și alocațiile?

În ceea ce privește majorarea de pensii și de alocații, acestea erau prinse în bugetul inițial, a reamintit Florin Cîțu, dar trebuie văzută și execuția bugetară. „Când am început anul, bineînțeles că am alocat bani în buget (pentru pensii și alocații mărite - n.r.). De fiecare dată, am spus însă că depinde de execuția bugetară. Tot timpul trebuie să ne uităm atent la execuția bugetară și vedem concluziile după aceea. Dar ne uităm la toate cheltuielile din buget, toate grupele mari de cheltuieli. Dacă după primele două luni execuția bugetară arăta foarte bine, vă spun că în acest moment, în martie, deja vedem impactul crizei, cu venituri mai mici, cheltuielile crescute, iar la rectificarea bugetară vă spun că avem o creștere semnificativă a cheltuielilor, vom aloca în plus un miliard de lei doar pentru concediile medicale, o sumă semnificativă pentru șomaj tehnic, peste 7 miliarde de lei, și mai avem și alte cheltuieli pentru ajutor social, asta înseamnă că vom cheltui foarte mult, în timp ce pentru tot anul veniturile bugetare scad semnificativ, deficitul bugetar crește, estimarea pentru tot anul crește, ceea ce înseamnă că și necesarul de finanțare crește”, a arătat ministrul de finanțe.

Cîțu: Nu vom mai introduce taxe. Se va împrumuta România?

„E bine că am făcut împrumuturi la începutul anului, dar da, bineînțeles că deficitul bugetar în creștere trebuie finanțat de undeva. Nu vom mai introduce taxe, asta cu siguranță. Și dacă nu, veniturile la buget scad și trebuie să luăm bani de undeva, adică să ne împrumutăm. Zilnic stau și mă uit la ce se întâmplă cu dobânzile în piața financiară, cu lichiditatea în piața financiară, pentru că trebuie să finanțăm cheltuielile curente - pensii, salarii, ajutoare sociale, investiții, în România încă nu s-au oprit șantierele. Aici este important un lucru. Am văzut foarte multe proiecte populiste care apar în Parlamentul României, toată lumea crește cheltuielile pentru că, spun ei, uite, Comisia Europeană ne dă voie să avem un deficit mai mare. Dar una e să pui 1.000 de lei pe hârtie populist și alta e să plătești 1.000 de lei. Acei bani trebuie să-i iei de undeva. Iar în condițiile în care toate țările din lume au deficite mari, România este în dezavantaj pentru că nu are cel mai bun rating din lume și trebuie să fim foarte atenți la modul în care finanțăm. Trebuie să ne împrumutăm și trebuie să ne împrumutăm ieftin”, a atras atenția ministrul de finanțe.

Am putea ajunge din nou la măsuri de austeritate?

Inevitabil se naște întrebarea dacă am putea ajunge la măsuri de austeritate ca în criza din 2009-2010, cu atât mai mult cu cât ministrul finanțelor a subliniat efortul uriaș pe care îl face statul român. „Este lecția acelei perioade. Au fost două lecții importante în 2008. Una: să nu crească dobânzile, pe de o parte, și pe de altă parte, să nu crească taxele sau să tăiem cheltuielile în sensul în care au fost tăiate. Este exact ceea ce facem acum. Politica fiscală face deja acest lucru prin injecția de lichiditate, prin rambursare de TVA, prin ajutor de șomaj tehnic, prin companii, deci lecția a fost învățată. Pe partea de buget trebuie să fim și un pic cumpătați, pentru că nu poți să mergi cu deficitul la infinit și trebuie reașezate cheltuielile pentru 2020”, a explicat Cîțu.

Cîțu: Nu putem să rămânem prizonierii unor estimări din trecut

Toate aceste previziuni depind însă de ceea ce se va întâmpla cu pandemia și de cât va mai dura starea de urgență. „Trebuie să-ți updatezi informațiile în funcție de realitate, nu poți să rămâi prizonierul unor estimări. Vom evalua situația în funcție de cum evoluează lucrurile. Rectificarea bugetară este o astfel de evaluare a situației, pentru că nu mai sunt aceiași parametri ca la începtul anului. Suntem precauți în continuare, dar dacă situația merge într-o direcție, suntem gata să reacționăm imediat. Trebuie să fim pregătiți să schimbăm lucrurile din mers, nu să rămânem prizonierii unor estimări din trecut”, a subliniat ministrul Florin Cîțu la Digi24.

