Un pachet de ţigări din şase este de contrabandă

Consumul țigaretelor de contrabandă a scăzut în mai 2018 la 16,1% din totalul consumului, cu 1,1 puncte procentuale mai puţin faţă de luna martie, reiese dintr-o analiză publicată luni de compania de cercetare Novel, informează Agerpres.ro.



În acest context, procentul se află în continuare peste media comerţului ilegal din 2017, de 16%.



Potrivit cercetării, regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de piaţa neagră, cu o pondere de 40,4%, chiar dacă a scăzut cu 2,8 puncte procentuale în mai, comparativ cu martie.



"O pondere mare a comerţului ilegal cu ţigarete se înregistrează şi în vest (29,6%). Cea mai importantă creştere e în nord-vest, plus 2,9 p.p. până la 14,8%. Pe de altă parte, în regiunea sud-est se observă o scădere semnificativă, de 7,9 p.p., până la 8,6%. Din punct de vedere al provenienţei, "cheap whites' continuă să fie principala sursă, aflându-se din nou în creştere în mai, cu 8,5 p.p., până la 64,4%%. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova este în uşoară scădere, cu 1,2 p.p., până la 20%. Ucraina, ca sursă de provenienţă este de asemenea în scădere (cu 6,3 p.p., până la 9,4%%), iar Şerbia este relativ constantă', susţine Marian Marcu, director general Novel Research.



La rândul său, directorul juridic şi relaţii publice în cadrul British American Tobacco Europa Centrală şi de Sud, Ileana Dumitru spune că pierderea cumulată din comerţul ilicit de ţigarete, în primele şase luni ale anului, este mai mare cu 16 milioane de euro, la bugetul de stat.



"În prima jumătate a lui 2018, reţelele de contrabandă cu ţigarete au reuşit să îşi crească vânzările faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, piaţa neagră din România crescând de la 15,5% la 16,3%. Deşi o diferenţă de nici un punct procentual poate părea nesemnificativă, ea înseamnă de fapt o pierdere cumulată, în cele şase luni, mai mare cu 16 milioane de euro la bugetul de stat. Tocmai de aceea sperăm că Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, să aibă susţinerea necesară implementării măsurilor pe care le-a anunţat, dintre care cea mai importantă este modernizarea, echiparea şi reabilitarea rapidă, până la finalul lui 2018, a punctelor vamale”, precizează Dumitru.



De asemenea, Gilda Lazăr, director Corporate Affairs&Communications JTI Romania, Moldova şi Bulgaria, subliniază, totodată, că majoritatea ţigaretelor de pe piaţa neagră provin din afara spaţiului comunitar



"Dintre tendinţele înregistrate de Novel, cea mai îngrijorătoare este creşterea accelerată a "cheap-whites', care reprezintă 64,4% din totalul ţigaretelor ilegale, depăşind recordul din noiembrie 2017, de 63,8%. Aceasta, mai ales în contextul implementării Regulamentului european referitor la sistemul de trasabilitate a ţigaretelor (Track & Trace) adoptat de Comisia Europeană, cu scopul declarat de a reduce contrabanda. Sistemul va monitoriza exclusiv produsele fabricate în UE, însă cele mai multe ţigarete de pe piaţa neagră provin din afara spaţiului comunitar. În cazul nostru, "cheap whites' sunt fabricate în China, Emirate, Macedonia etc., iar celelalte provin din Moldova, Ucraina, Şerbia. În plus, şi în cazul Track & Trace, ca şi în cazul transpunerii Directivei tutunului, autorităţile întârzie. Regulamentul este obligatoriu pentru toate statele membre, nu trebuie transpus (...)", notează Lazăr.



Pe de altă parte, Alexandra Olaru, directorul pentru afaceri Corporate din cadrul Philip Morris România, consideră că evoluţia pieţei ilicite a fost fluctuantă, cu o creştere de 1,5% în martie şi o scădere de 1,1% în mai. "Scăderea din luna mai se înscrie, din păcate, într-o evoluţie sinuoasă a comerţului ilegal cu ţigarete şi nu într-o tendinţă de reducere, care să ne apropie de nivelul mediei europene a pieţei ilicite, de aproximativ 10%. Ultimele studii Novel arată că după o scădere de aproape 3 puncte procentuale a comerţului ilegal cu ţigarete în luna ianuarie faţă de noiembrie 2017, evoluţia pieţei ilicite a fost fluctuantă, cu o creştere de 1,5% în martie şi o scădere de 1,1% în mai. În consecinţă, este încă o dată evident că sunt necesare acţiuni permanente, coerente şi concertate, cuprinse într-o Strategie Naţională de Combatere a Comerţului Ilegal cu Ţigarete, care să implice toţi factorii de decizie relevanţi, inclusiv din industria tutunului, un sector economic important (...)", este de părere Olaru.



La nivel general, producătorii de ţigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autorităţile de aplicare a legii, le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracţiunilor de evaziune fiscală şi de contrabandă cu ţigarete, este necesară clarificarea situaţiei la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria şi Bulgaria, precum şi stabilirea unor atribuţii specifice pentru Poliţia locală şi Jandarmerie, întrucât comerţul ilegal cu ţigarete se desfăşoară aproape nestingherit în zona de competenţă a acestora - pieţe, oboare, staţii de metrou.