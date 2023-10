(P) JTI lansează Ploom X în România

JTI România lansează Ploom X, un produs de ultimă generație, cel mai nou din portofoliul JT Group, care va fi disponibil pentru început într-o serie de magazine din București, precum și pe www.ploom.ro.



„Lansarea Ploom X confirmă angajamentul JTI de a investi în produse inovative, luând în considerare cerințele și așteptările consumatorilor adulți. E un debut al planurilor pe care ni le-am propus pentru produsele cu potențial de risc redus și avem ambiții mari de creștere a cotei de piață în categoria tutunului încălzit. Lansarea Ploom X în România este un punct de reper în acest parcurs. Avem o bază solidă pentru creșterea cu succes a JTI într-o țară în care compania aniversează 30 de ani, și ne dorim să creăm momente de satisfacție pentru consumatorii adulți, precum și un viitor mai bun pentru aceștia și societatea în care muncim”, a declarat Alexander Pitchka, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria.

JT Group plănuiește ca, în perioada 2023 – 2025, să investească peste 300 miliarde yeni (~2 miliarde euro) în produsele cu potențial de risc redus la nivel global, mai ales în categoria tutunului încălzit, pentru a-și susține expansiunea geografică ambițioasă. România este a zecea țară în care JTI lansează Ploom, după Japonia, Marea Britanie, Italia, Portugalia, Cehia, Lituania, Elveția, Polonia și Ungaria.

Temperatură optimă de încălzire pe tot parcursul unei sesiuni, savoare mai bogată

Ploom X este diferit de țigaretele tradiționale pentru că doar încălzește tutunul, fără să îl ardă. Tutunul poate fi savurat astfel fără fum sau scrum. Tehnologia HeatFlow™ nu doar că asigură distribuirea optimă a căldurii în câteva secunde, dar și generează o savoare mai bogată. Amestecul de tutun ActivBlend™, din rezervele speciale Sobranie, create exclusiv pentru Ploom, oferă o experiență excepțională și autentică.

Ușor de utilizat și cu un design special

Ploom X a fost fabricat cu toată atenția pentru detalii, cu un design unic, dar și ușor de manevrat și utilizat. Dispozitivul nu are butoane vizibile și funcționează prin intermediul unui sistem inovativ IntuiTouch. Indicatorul LED arată când dispozitivul este gata de utilizare, când trebuie încărcat și multe altele.

Ploom X pe scurt



• Performanță excelentă: Ploom X este conceput să asigure sesiuni de câte cinci minute, indiferent de numărul de pufuri.



• Ușor de utilizat: bateria dispozitivului, încărcată în întregime, asigură utilizarea a peste 20 de rezerve cu tutun de încălzit și poate fi ușor reîncărcată, folosind o conexiune USB-C.



• Design unic: Ploom X se evidențiază datorită designului său compact și formei ergonomice. Consumatorii adulți își pot, de asemenea, exprima personalitatea optând pentru una dintre cele cinci culori: Black (negru), Silver (argintiu), Champagne Gold (auriu), Slate Grey (antracit) și Navy Blue (bleumarin).



• Mixuri variate de tutun: rezervele speciale Sobranie oferă o experiență intensă a tutunului autentic, datorită amestecului unic ActivBlend combinat cu tehnologia HeatFlow.



JTI aniversează 30 de ani în România, fiind una dintre primele multinaționale stabilite în țară, sub numele de R.J. Reynolds. În 1999, RJR a devenit JTI, cea mai mare companie japoneză prezentă pe plan local, cu investiții de peste 300 de milioane de euro.

JTI are în România peste 1.300 de angajați în sediul din București, cele 34 de birouri din țară și în fabrică.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 de țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are circa 46.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.