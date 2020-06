Florin Cîțu: Nu vom avea nevoie de FMI în acest an

România nu va avea nevoie de împrumut de la Fondul Monetar Internaţional anul acesta, spune ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Banii necesari vor fi obținuți de pe piețele financiare, adaugă el.

„Nu vom avea nevoie de FMI. În 2020 am reuşit o premieră: suntem singura ţară care nu este în zona euro, care are un deficit ce se va duce spre 7% şi să nu aibă nevoie de finanţare de la o instituţie financiară cum este FMI. Banii îi vom obţine de pe pieţele financiare. Avem încrederea finanţatorilor privaţi. Am avut cea mai de succes emisiune de obligaţiuni în perioadă de criză, cu un interes de 13 miliarde de euro, din care am luat 3,3 miliarde. În criză ne-am împrumutat pe perioade lungi, de 15-20 de ani şi bineînţeles că ne uităm în continuare să ne finanţăm atât de pe piaţa internă. Mai pregătesc o surpriză pentru români în ceea ce priveşte împrumuturile. Dobânzile sunt în jos, în jur de 3% la lei, depinde de scadenţă. Aici lucrăm foarte bine şi cu banca centrală”, a spus ministrul la Digi 24.

„Pe 1 iulie cred că emitem o emisiune în lei pentru români. Sunt ordine semnate de mine, dar ştiţi că birocraţia are o inerţie mai mare. Pentru persoanele fizice, scadenţele vor fi până la 5 ani. Este un program mai flexibil. Înainte puteai să pui bani în acest program şi nu puteai să-i mai scoţi 5 ani. Noi vom da şi nişte bonificaţii, dar este un program prin care sperăm ca românii, dacă au încredere să investească în acest Guvern, bani aceia vor fi folosiţi pentru investiţii, pentru a reconstrui România. Va fi o dobândă bună, competitivă”, a adăugat el.