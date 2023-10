Guvernul propune reducerea tranzacțiilor în numerar. Marcel Boloș: Sunt sursa plăților la negru

Ministrul Finanțelor a afirmat, luni, că propunerea Guvernului este reducerea treptată a plăților în numerar. ”Ne aşteptăm să avem şi impact bugetar suplimentar prin încasarea de venituri la bugetul de stat”, a spus Marcel Boloș, potrivit News.ro

”Propunerea noastră este de a reduce gradual plăţile în numerar pentru că ele sunt sursa plăţilor la negru, ori, după cum ştim, evaziunea fiscală şi toate mecanismele prin care se face evaziunea fiscală, în ceea ce priveşte operaţiunile prin numerar, acestea sunt frecvent folosite pentru astfel de lucruri şi atunci noi avem trei paliere de măsuri”, a spus ministrul Boloş la Antena 3.

Oficialul a precizat că primul palier este între două persoane juridice, doi comercianţi, unde plafonul va fi redus de la 5.000 de lei la 1.000 de lei.

”Cu alte cuvinte, se vor putea face plăţi în numerar, dar în limita a 1.000 de lei, restul fiind la card sau tranzacţii bancare”, a spus el. Ministrul s-a referit şi la operaţiunile dintre o persoană fizică şi o persoană juridică, unde plafonul va fi redus gradual de la 1 ianuarie 2024, la 5.000 de lei şi de la 1 ianuarie 2025 la 2.500 de lei.

Reducerea deficitului bugetar

”Ne aşteptăm să avem şi impact bugetar suplimentar prin încasarea de venituri la bugetul de stat”, a mai spus ministrul, care a adăugat că argumentele celor obişnuiţi cu evaziunea sunt numeroase.

”Noi nu trebuie să privim doar sub aspectul celor care fac gălăgie şi nu sunt de acord cu măsurile. E adevărat că este un disconfort, dar disciplina aceasta de care avem nevoie într-o perioadă atât de complicată pentru ţara noastră este mai mult decât necesară şi mai ales reducerea plafonului pentru operaţiunile în numerar. Numerarul în casă sau celebrele creditări de firmă în numerar sunt recunoscute pentru anvergura pe care au căpătat-o pentru ceea ce înseamnă evaziunea fiscală şi, din acest punct de vedere, încercăm sub toate mijloacele. Aţi văzut că am crescut inclusiv nivelul amenzilor”, a completat ministrul.

Ministrul Finanțelor a precizat, luni, că Guvernul va mai adopta unele măsuri fiscale pentru a ține sub control deficitul bugetar. Planul Guvernul e ca gaura din buget să nu depășească 5,5% la final de an.

„Am precizat că, pentru luna decembrie, care este luna cu cheltuielile publice cele mai mari, va trebui să avem încă de acum stabilite măsuri suplimentare pentru a putea controla deficitul bugetar şi a ne încadra în angajamentele asumate faţă de Comisia Europeană. Nu discutăm de măsuri fiscal-bugetare sau de măsuri care să privească drepturi ale personalului angajat în sistemul public, nu acesta este scopul, ci anumite categorii de cheltuieli care pot fi amânate şi pentru anul viitor şi să generăm cheltuieli şi datorii faţă de furnizorii de servicii publice în anul următor”, a explicat Boloş.

Editor : C.I.