La DIGI, Anul Nou aduce abonaților 100 GB trafic de date, fără costuri suplimentare

Începând cu 01 ianuarie 2023, DIGI le oferă utilizatorilor abonamentului Nelimitat (persoane fizice), respectiv Business Nelimitat (persoane juridice), 100 GB trafic de date mobile, la viteză maximă , fără costuri suplimentare ;

Abonamentele de servicii mobile pot fi contractate online, pe site-ul DIGI.ro , în toate magazinele, prin apel la serviciul Relații Clienți și prin intermediul reprezentanților de vânzări.

Pentru a marca începutul noului an, DIGI le oferă, automat, abonaților noi și existenți, atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, 100 GB trafic de internet mobil, în rețelele 4G și 5G, la viteză maximă, fără a le percepe acestora costuri în plus.

Până în prezent, utilizatorii abonamentului Nelimitat/ Business Nelimitat aveau disponibil un trafic de date de 50 GB. Astfel, aceștia vor beneficia lunar, de la începutul anului 2023, de o cantitate dublă de date mobile, la același tarif promoțional, care pornește de la 2,5 Euro (TVA inclus) pentru abonamentul Nelimitat și 3,3 Euro (+TVA) pentru Business Nelimitat . În funcție de numărul de abonamente contractate, utilizatorii persoane fizice, cât și juridice, au parte de reduceri substanțiale din valoarea acestora.

DIGI este operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din țară: 98,8% din populația României (conform ultimului raport publicat de ANCOM). Astfel, pe lângă avantajul acoperirii vaste și a celor mai accesibile prețuri de pe piață, utilizatorii abonamentelor Nelimitat se bucură de multiple beneficii, precum: acces internet și minute nelimitate în orice rețea națională fixă și mobilă, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI, mii de minute internaționale incluse în principalele rețele mobile din SUA, Canada, UE și China, precum și tarife avantajoase în roaming.

De asemenea, începând cu luna decembrie 2022, abonații DIGI pot opta pentru schimbarea cartelei existente cu una virtuală, bazată pe tehnologia eSIM , dacă dețin dispozitive mobile compatibile.

Pentru achiziționarea unuia sau mai multor abonamente de telefonie mobilă, clienții pot accesa site-ul DIGI.ro, se pot adresa reprezentaților de vânzări din punctele de prezență DIGI sau pot apela serviciul Relații Clienți (031.400.4600).

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.