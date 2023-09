Marcel Ciolacu, despre Banca de Investiţii şi Dezvoltare: "România are nevoie de o bancă naţională de dezvoltare”

Premierul Marcel Ciolacu a discutat joi cu reprezentanţii mai multor bănci de dezvoltare despre o viitoare colaborare legată de înființarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare S.A. România s-a angajat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă ca această bancă să fie deplin funcţională la 1 ianuarie 2025, transmite Guvernul României într-un comunicat preluat de Agerpres.

Discuțiile premierului cu reprezentanți ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) şi Export-Import Bank of the United States (US Exim) au vizat stabilirea unui program de asistenţă tehnică pentru transfer de cunoştinţe şi dezvoltarea unor produse financiare comune.

"Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat astăzi cu reprezentanţii băncilor de dezvoltare despre oportunitatea de colaborare în vederea operaţionalizării viitoarei Bănci de Investiţii şi Dezvoltare S.A., printr-un program de asistenţă tehnică pentru transfer de cunoştinţe şi dezvoltarea unor produse financiare comune. Întrevederea a avut loc în marja Forumului de afaceri al Iniţiativei Celor Trei Mări, desfăşurat la Bucureşti şi organizat de Guvernul României", se spune în comunicatul Guvernului.

Marcel Ciolacu a explicat utilitatea înfiinţării acestei bănci, care trebuie să fie deplin funcţională la 1 ianuarie 2025:

"România are nevoie de o bancă naţională de dezvoltare care să finanţeze sau să orienteze finanţări către acele proiecte de importanţă strategică pentru ţară, dar care nu pot găsi finanţare în sistemul bancar obişnuit. Totodată, o astfel de bancă naţională de dezvoltare va fi liantul dintre fondurile instituţiilor financiare internaţionale şi proiectele româneşti", a declarat premierul.

Premierul şi-a exprimat încrederea în asistenţa pe care cele 3 bănci de dezvoltare o pot oferi României pentru operaţionalizarea viitoarei Bănci de Investiţii a României și a precizat în ce constă ajutorul oferit.

"În relaţia cu Japan Bank International Cooperation (JBIC) există deja un Memorandum de Înţelegere şi sunt în curs discuţii pentru explorarea modalităţilor de implementare, următoarea întâlnire pe această temă fiind programată chiar în perioada aceasta. În ceea ce priveşte Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), premierul Marcel Ciolacu s-a declarat în favoarea unei mai bune colaborări în cadrul Fondului de Investiţii al celor Trei Mări în direcţia identificării de proiecte de investiţii şi pentru crearea unor vehicule investiţionale noi în cadrul acestui format de cooperare", se arată în comunicat.

În dialogul referitor la perspectivele de colaborare cu United States (US Exim) s-a discutat despre susţinerea implementării proiectului RoPower Nuclear S.A. de minireactoare de la Doiceşti, precum şi despre dezvoltarea colaborării în contextul aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precizează Executivul.

