Ministrul Economiei: Nu s-a discutat despre o taxă pentru românii care merg în vacanță în străinătate

Ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, spune că nu s-a discutat despre instituirea unei taxe pentru cetăţenii români care aleg să-şi petreacă concediul în străinătate, propusă de patronatele din turism.

„Aflu de la televiziunile de ştiri că ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetăţenii români care aleg să-şi petreacă concediul în străinătate. Spun public că în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului NU s-a discutat o astfel de idee şi NU a fost vreodată găsită o astfel de soluţie pentru finanţarea imaginii României în exterior pentru atragerea turiştilor străini”, a scris ministrul pe Facebook.

Oprea a adăugat că promovarea României ca destinaţie turistică se face prin campanii, finanţate din bugetul MEAT.

„Astăzi este ultima zi de campanie pe străzile din Paris, va urma încă o campanie în Marea Britanie la BBC”, a adăugat ministrul.

Declarația vine după ce Federația Patronatelor din Turismul Românesc a propus ca românii care își fac concediile în străinătate să plătească o taxă în plus când își cumpăra vacanța, pe lângă taxa turistică aplicată de către țara de destinație.

Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc care lucrează la un astfel de proiect, a declarat la Digi24 că ar putea fi vorba de o taxă de un euro pentru orice român care își face vacanța în străinătate.

„În România nu avem bani să ne promovăm pe destinații externe, cei care vin vin întâmplător. Am pornit de la modelul de succes al Turciei care are buget de promovare de 225 milioane de euro până în 2028, în timp ce România are anul acesta buget de 3 milioane de euro. Avem mai multe variante, una e să se plătească suplimentar o taxă modică. În Turcia se plătesc 12 euro de persoană. Noi am vrea ca aceste sume să fie deduse dintr-un impozit al agenției respective, să plătească mai puțin TVA, dar banii să aibă destinație precisă, nu să se ducă undeva unde să nu știe nimeni de ei”, a spus Răducan.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a demarat o campanie outdoor de promovare a României ca destinaţie turistică în Franţa, desfăşurată în perioada 6-26 septembrie, pe străzile din Paris. Obiectivul principal al acţiunii este atragerea unui număr tot mai mare de turişti francezi în România.

