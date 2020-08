Ministrul Finanțelor anunță creșterea deficitului la 8,6% din PIB, dar spune că în alte țări din UE este mai rău

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat joi că deficitul bugetar e estimat să crească de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB, explicând că în toată Europa, "deficitele mai mari se datorează în principal scăderii veniturilor, în același timp, România a pornit cu un handicap venind cu un spațiu fiscal limitat" ca urmare "a dezmăţului făcut de PSD în ultimii ani".

”Deficitul bugetar este estimat să crească de la 6,7 la 8,6% din PIB. Acum să ne uităm de unde vine această creştere. Avem o scădere a veniturilor în buget faţă de estimat de aproape 31 miliarde lei, asta înseamnă 3 puncte procentuale. Deci din cele 5 puncte procentuale care se adaugă la dificit faţă de estimarea iniţială 3 puncte vin din faptul că economia trece prin perioadă dificilă, de criză. Cheltuielile suplimentare la buget, legate direct de criză, sunt în jur de 2 puncte procentuale. Fără această criză am fi rămas la o estimare de 3,7% din PIB și cred că am fi putut face mai bine”, a declarat ministrul Finanțelor.



Ministrul de Finanţe a adăugat că în alte țări din Uniunea Europeană situația este mult mai rea.



”În România, deficitul față de deficitul estimat crește cu 5 puncte procentuale. În Europa, media este de 7,7 puncte procentuale. Cele mai recente prognoze indică o înrăutățire suplimentară a deficitelor bugetare, mai ales în zona euro. Franța, de la 10, la 11,4%, Italia de la 11,1 la 11,6%. Economiile din UE scad cu procente între -7 și -8,7. În toată Europa deficitele mai mari se datorează în principal scăderii veniturile. În acelaşi timp, România a pornit cu un handicap, venind cu un spaţiul fiscal limitat, după ce deficitul a fost de peste 4 %, dar acesta este dezmăţul făcut de PSD în ultimii ani. Acestea sunt elementele principale ale rectificării bugetare. Aţi văzut deficitul, creşterea economică, influenţa asupra deficitului unde vine. Toate aceste cifre vor fi făcute publice şi le veţi putea analiza. Rectificarea, bineînţeles, este o propunere. Ea va merge vineri în şedinţa de Guvern şi va fi aprobată. La Ministerul Sănătăţii, faţă de bugetul iniţial sunt în plus 5 miliarde lei, la Ministerul Muncii – 9,5 miliarde lei, ş.a.m.d.. Sunt cifrele pe care le veţi vedea. Le putem analiza. Ceea ce este mai important e că am reuşit în această perioadă să alocăm resurse limitate de care dispune Românie către sectoare cu valoare adăugat mare, pentru a ne asigura că economia îşi va revenit cât mai rapid, după acea perioadă în care a fost închisă, după ce în trimestrul doi în toată Europa a fost închisă”, a susţinut Cîţu.

Știre în curs de actualizare