Moody's a reconfirmat ratingul României şi a revizuit perspectiva de ţară de la stabilă la negativă. Reacția ministrului de Finanțe

Agenţia de rating Moody's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală şi a modificat perspectiva de ţară de la stabilă la negativă, informează Ministerul Finanţelor Publice (MFP), într-un comunicat de presă transmis sâmbătă. Ministrul Finanțelor a reacționat, spunând că vina pentru scăderea perspectivei aparține guvernelor PSD, care au făcut cheltuieli populiste, punând presiune asupa bugetului.

Decizia reconfirmare a ratingului de ţară are la baza potenţialul de creştere economică solidă al României, chiar şi în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum şi capacitatea instituţională moderată a statului român, potrivit comunicatului. Agenţia apreciază că România are o economie mai mare şi cu o creştere mai rapidă decât alte state din aceeaşi categorie de rating (Baa3).

"Anunţul Moody's confirma că priorităţile actuale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv adoptarea şi implementarea măsurilor fiscal-bugetare pentru combaterea crizei COVID-19 şi relansarea economică a României sunt corecte şi responsabile. Numai după adresarea acestei crize fără precedent vom putea vorbi despre consolidare fiscală", precizează Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice.

Ministerul Finanțelor susţine că agenţia de rating precizează că modificarea perspectivei a avut în vedere deteriorarea structurală a finanţelor publice, agravată de creşterea datoriilor pe termen lung ca urmare a reformei pensiilor adoptate în 2019, precum şi deteriorarea poziţiei externe a României.

Factorii care pot conduce la o revenire a perspectivei de ţară sunt îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor, reducerea cheltuielilor curente, însoţite de alte măsuri care ar influenţa pozitiv sustenabilitatea fiscală (creşterea cheltuielilor de investiţii şi reducerea constantă a deficitului de cont curent fiind amintite de agenţie), notează sursa citată.

Și agenția Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României și a modifică perspectiva din stabilă în negativă.

Florin Cîţu: PSD ar trebui să plătească acești bani înapoi

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a reacționat după comunicatul agenției. El spune că mesajul transmis este similar celui dat de agențiile Standard and Poor’s și Fitch agenția de rating Moody’s.

La fel că Standard and Poor’s și Fitch agenția de rating Moody’s spune doua lucruri:

- finanțele României au fost administrate ingrozitor de prost în ultimii ani de guvernele socialiste (S and P - creșterea nesustenabila a cheltuielilor din ultimii trei ani, Fitch-“poor fiscal management în recent years

…despite efforts by the current administration (în power since November 2019) to improve fiscal management”)

- legea pensiilor trecută prin Parlament de Ciolacu și PSD fară niciun fel de sursa de finanțare. Și Moody’s, la fel că celelalte doua agenții de rating, folosește legea pensiilor ca motiv principal pentru schimbarea perspectivei la negativ. Legea pensiilor adaugă la cheltuieli în buget 10 miliarde lei în 2020 și 30 miliarde lei în 2021.

(The two key drivers for the change of the outlook to negative are:

A structural deterioration in public finances compounded by an increase in long-term liabilities that relate to the 2019 pension reform - raport Moody-s )

În ciuda efoturilor pe care le-am făcut din Noiembrie 2019 de a recâștiga încrederea investitorilor încă decontam ticăloșiile și populismele aprobate fară discernământ în ultimii trei ani de socialiștii lui Ciolacu.

Acest lucru trebuie să fie clar pentru toți romanii- încă plătim factura celor trei ani de guvernare ticăloasă și iresponsabila. Daca Ciolacu și PSD ar fi fost mai responsabili Romania se împrumută astăzi cu ce puțin 1 punct procentual mai puțin la fiecare scadenta și economiseam sute de miloaone de lei lunar. PSD ar trebui să plătească acești bani înapoi.

Dar nu este totul pierdut. Comunic zilnic cu investitorii și piețele internaționale și le garantez că voi continua să administrez finanțele romanilor cu precauție și responsabilitate. Acest lucru s-a văzut atunci când am reușit să împrumut sume record de pe piețele internaționale la cele mai mici costuri de până acum pentru Romania.

În același timp apreciez că toate agențiile de rating au făcut o distincție clară intre modul iresponsabil și ticălos prin care au fost administrate finanțele publice de socialsti și modul precaut și responsabil pe care l-am implementat din noiembrie 2019.

Am înțeles avertisementul agențiilor de rating. Le asigur că vom continua exact pe drumul pe care am pornit.

Iar pe romani îi asigur că voi lua masurile necesare în așa fel încât să nu existe niciun fel de problema în finanțarea deficitului și implicit plata facturilor statului la timp, chiar și în condițiile în care avem aceste aprecieri din partea agențiilor de rating.

În plus, voi face tot ce este posibil că la următoarele evaluări ale agențiilor de rating Romania să revină la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv”, a transmis Florin Cîțu într-un mesaj pe Facebook.

