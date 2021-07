(P) Povești care vă vor inspira și vă vor încuraja să începeți o carieră în IT

Am ales LINK Academy în căutarea celei mai bune instituții pentru programare pe internet, iar după cercetări am văzut că această instituție este printre primele, sau chiar prima în rezultatele căutării, și am zis că ar fi bine să încerc aici. Având în vedere educația mea precedentă, care nu a avut nicio legătură cu matematica și cu programarea, materia mi s-a părut foarte interesantă și chiar am fost uimită. Deși despre programare nu am știut absolut nimic, după frecventarea cursurilor pot spune că acum chiar înțeleg. Cursurile m-au ajutat în carieră și deja am fost inclusă în diferite proiecte referitoare la programare sau design web.