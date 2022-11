Puterea medie de cumpărare în România este cu 51 la sută mai mică față de media europeană

România are o putere medie de cumpărare de 8.017 euro pe cap de locuitor în acest an, cu 51% sub media europeană. Țara noastră se clasează pe locul 31 din cele 42 de țări incluse în cercetare.

Potrivit studiului GfK Purchasing Power Europe 2022, citat de Agerpres, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa este de 16.344 euro. Cu toate acestea, există diferenţe mari între cele 42 de ţări: Liechtenstein, Elveţia şi Luxemburg au o putere de cumpărare semnificativ mai mare decât restul Europei, în timp ce puterea de cumpărare în Kosovo, Moldova şi Ucraina este cea mai scăzută.

De exemplu, un cetățean din Liechtenstein are un buget disponibil pentru cheltuieli şi economii de 66.204 euro. Adică de patru ori mai mare decât media europeană și de peste 43 de ori mai mare decât un cetățean ucrainean.

Diferențe substanțiale în ceea ce privește puterea de cumpărare există și între județele din țara noastră. Bucureștiul, de exemplu, care conduce în clasament, are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 15.482 euro, apropiată de media europeană.

"Aceasta înseamnă că locuitorii Capitalei au puterea de cumpărare cu peste 93% mai mare decât media naţională şi de 3,6 ori mai mare decât locuitorii judeţului Vaslui, judeţ unde se regăseşte cea mai mică putere de cumpărare în ceea ce priveşte cheltuielile şi economisirea. Aici, venitul net disponibil este de doar 4.728 euro, ceea ce reprezintă aproximativ 53% din media naţională", se menţionează într-un comunicat al companiei care a efectuat cercetarea.

Pe locul al doilea în ceea ce privește puterea de cumpărare se situează, anul acesta Clujul, urmat de județul Timiș.

