Românii, mai bogați decât ungurii. De ce este doar o statistică și nu se vede în buzunare

Pentru prima dată în istoria recentă am ajuns mai bogaţi decât toţi vecinii noştri. Însă atunci când spunem avere, nu ne referim numai la salarii, ci şi la locuinţe, terenuri, depozite bancare şi alte economii şi investiţii

În aceste condiţii, averea unui român este estimată la peste 42 de mii de dolari, arată un studiu realizat de banca elveţiană Credit Suisse, care ia în calcul averea fiecărei ţări în parte. Am depăşit astfel Ungaria, unde avuţia medie este cu aproximativ o mie de dolari mai mică.

Suma scade considerabil dacă ne uităm spre Bulgaria, Serbia şi Ucraina.

În teorie, evoluţia averii românilor este impresionantă, datorită economiei care a crescut mult şi repede. Însă a pornit de la un nivel foarte jos. Spre exemplu, în anul 2000, avuţia fiecărui adult era estimată la doar 3.300 de dolari, iar cifra a crescut de mai mult de 12 ori în mai puţin de 20 de ani.

Studiul Credit Suisse are la bază averea estimată în funcţie de active, imobile sau financiare. Cel mai mult în averea unui cetăţean de la noi e proprietatea, locuinţa lui, şi avem o pondere mare din această perspectivă- 96% dintre adulţi au o locuinţă, după cum ne arată statisticele. Aceasta este mentalitatea. Piaţa imobiliară a urcat în ultimii ani, a urcat şi averea.

Însă este un indicator destul de fluid şi poate nu e cel mai exact. În general, pentru a măsura gradul de bogăţie se foloseşte PIB-ul per capita - valoarea adăugată produsă într-un an împărţiţă la numărul de locuitori. Din aceasta perspectivă încă suntem departe de Ungaria. România nu e la nici 11 mii de dolari per capita conform datelor din 2017, pe când Ungaria a urcat la peste 14 mii. Deci o diferenţă de 32%. Bulgaria are un PIB per capita cu 25% mai mic.

Iar un astfel de clasament este mai aporpiat de realitatea văzută în viața de zi cu zi.

PIB-ul este valoarea totală a bunurilor şi serviciilor noi generate între graniţele ţării într-un interval determinat de timp. E un indicator bun care îţi arată perfect progresul, dezvoltarea şi capacitatea. Nu arată însă în totalitate acumularea.

PIB-ul per capita este indicatorul cel mai folosit pentru a exprima bunăstarea într-o ţară, dar şi el este contestat uneori. PIB-ul ar fi totuși insuficient pentru a exprima buna stare a unui cetăţean. Pentru starea bună a omului mai e nevoie şi de alte componente care nu sunt cuantificabile în produsul intern brut. Şi au fost teoreticieni încă din anii 60 care au atras atenţia că ar fi nevoie de mai mult.

Adevărata bunăstare ar fi un ecosistem complex în care trebuie să intre capacitatea de a acoperi nevoile individului în societate, oportunităţile, dezvoltarea la potenţial. Sunt criterii care ţin de sistemul social, de egalitatea de şanse, de accesul la educaţie. Nu în ultimul rând, libertăţile de care se bucură oamenii. Iar acestea sunt mai dificil de măsurat.

