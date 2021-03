Se majorează prima de casare pentru programul RABLA. Crește și valoarea ecobonusului pentru mașinile hibrid și GPL

Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat marți noile condiții pentru programul RABLA, care ar urma să înceapă din luna aprilie. Potrivit ministrului, primele de casare se majorează de la 6.500 de lei la 7.500 de lei. De asemenea crește și valoarea ecobonusului pentru achiziția de mașini hibrid și GPL.

„Anul acesta vom modifica prima de casare din program și o să o majorăm de la 6.500 la 7.500 de lei. Aproximativ 1.500 de euro va fi prima de casare care se va plăti acelor persoane care predau o mașină înmatriculată, se casează mașina, se radiază mașina și astfel se scot din circulație mașinile vechi, poluatoare și sunt cumpărate mașini noi. Tot în cadrul programului RABLA clasic avem două ecobonusuri care vin în completarea primei de casare și vin în sprijinul acelor achziții prin care se cumpără mașini hibrid. Ecobonsul se majorează de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, iar în cazul ecobonusului GPL, emisii sub 96 grame dioxid de carbon, ecobonusul se majorează de la 1.000 de lei la 1.500 de lei. Putem ajunge la o sumă maximă care poate fi primită de o persoană fizică de 2.250 de euro dacă se cumulează prima de casare cu ecobonusul.”, a declarat ministrul Mediului.

Tanczos susține că va fi majorat și bugetul total al programului RABLA, astfel încât să poate fi achiziționate mai multe mașini noi.

„Am avut mai mult discuții. De ani de zile această primă de casare și ecobonusurile nu au fost majorate. Pe piață există o presiune din cauza supraprețului autoturismelor. Vom majora bugetul alocat acestui program de la 405 milioane la 440 de milioane de lei. Este o majorare de aproape 10% prin care asigurăm acoperirea acestor majorări și putem de asemenea să ajungem la un număr mai mare de autoturisme noi finanțate”, spune ministrul.

În ceea ce privește programul RABLA Plus, pentru achiziția de mașini full electric sau plug-in, condițiile rămân aceleași ca în anii anteriori, însă crește bugetul acestui program.

„RABLA Plus este un program care a funcționat foarte bine. Un program unde se epuizează an de an suma alocată și sunt solicitate peste 3.000 de mașini. Anul acesta avem cel mai mare buget pe care îl propunem. Dublăm bugetul de anul trecut, ajungem la aproape 400 de milioane de lei. Am văzut care este reacția cetățenilor când apare o nouă mașină electrică pe piață. Vrem cât mai multe mașini electrice care să circule pe șoșelele României. Păstrăm neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru mașinile electrice: 10.000 de euro pentru mașinile full electric și 4.500 de euro pentru mașini hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Condițiile rămân neschimbate”, a declarat Tanczos Barna.

În momentul de față în România sunt 1% mașini electrice, mai spune ministrul.

