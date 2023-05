Când vom putea circula cu metroul până la aeroportul Otopeni. Anunţul directorului general al Metrorex

Românii vor putea circula cu metroul până la Aeroportul Internațional Henri Coandă din 2027, spune directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș. Marți a fost semnat contractul pentru secțiunea Tokyo - Aeroport Otopeni.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la eveniment, a declarat că este convins că acest proiect va fi unul de succes.

“Sunt convins că acest proiect va fi unul de succes. Aşa cum ştiţi, tot ce ţine de M6, prima secţiune, probabil undeva în luna iunie se va da ordinul de începere de lucrări, execuţia efectivă, fiindcă s-a încheiat partea de proiectare, deci undeva în luna iunie vom avea partea de execuţie pe primul tronson, cel care este finanţat, astăzi când vorbim, din POIM şi va fi fazat pe POT. Eu sper ca tot ceea ce am încercat de un an de zile, şi anume transferul acestei secţiuni de pe POIM sau POT pe PNRR, să se şi întâmple şi semnalele sunt pozitive şi la ultima şedinţă de Guvern domnul ministru Boloş m-a asigurat că una din schimbările deja acceptate de Comisia Europeană în PNRR este acest schimb între M4 şi M6”, a explicat ministrul Transporturilor.



El a adăugat că acest contract semnat, marţi, va lega staţia Tokyo de Aeroportul Otopeni.



”Al doilea tronson. Are o durată, acest contract, de 48 de luni. De asemenea, tot şase staţii, ca şi primul primul tronson şi care va lega staţia Tokyo de Aeroportul Otopeni. Eu consider că o capitală şi noi considerăm că o capitală europeană, aşa cum este Bucureştiul, nu poate să nu aibă o legătură cu oraşul, în speţă cu centrul Bucureştiului, să lipsească de fapt o legătură cu metroul. De aceea acest proiect îl considerăm extrem de important. Finanţare există pe ambele tronsoane, constructorii şi pe primul tronson şi pe al doilea au experienţa necesară în a face aceste proiecte”, a mai explicat ministrul Transporturilor.

Metrorex: Metroul până la Otopeni, gata în 2027

Prezent în conferinţa de presă, directorul Metrorex, Mariana Miclăuş, a fost întrebat când va ajunge metroul la Aeroportul Otopeni.

“Doresc să precizez că acest contract are o durată de patruzeci şi opt de luni de la semnare, cu o perioadă de proiectare, de asemenea, pentru lotul 1 proiectare şi execuţie lucrări de structură de rezistenţă, perioada de execuţie este tot de 48 de luni. Orizontul de timp pentru finalizarea întregii Magistralei 6 şi nu numai, a lucrărilor de structură de rezistenţă este anul 2027”, a afirmat Mariana Miclăuş.



De asemenea, Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce a fost nevoie de 13 ani pentru semnarea acestui contract, având în vedere că împrumutul din partea Japoniei pentru realizarea liniei de metrou există din 2010.



“În noiembrie 2021, atunci când am preluat mandatul, acest proiect era considerat un proiect care poate fi abandonat şi ştiţi acest lucru. Nu mai era o prioritate pentru noi, pentru români. Sigur că una din primele întâlniri pe care le-am avut atunci, la sfârşit de an 2021, a fost cu ambasadorul Japoniei în România, transmiţându-i scuzele noastre că, pe parcursul anului 2021, fostul guvern a considerat necesară abandonarea acestui proiect şi transmiţându-i, de asemenea, că noi îl considerăm un proiect prioritar, era trecut inclusiv în programul de guvernare şi este trecut reluarea acestui proiect. Probabil că, aşa cum a considerat ministrul din 2021, or fi considerat şi alţii în trecut că poate fi un proiect care nu e neapărat prioritar pentru Bucureşti sau pentru România. Alte explicaţii în plus eu, cel puţin, nu pot să dau decât să spun că, odată cu reluarea acestui proiect, cu faptul că am găsit înţelegere şi asta e foarte important şi Japonia a trecut peste mofturile unor copii răsfăţaţi care au fost trecător miniştri pe aici şi care au considerat necesar să taie de pe listă acest proiect”, a explicat Sorin Grindeanu.

Metrorex a semnat, marţi, contractul care are ca obiect ”Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2: Tokyo - Aeroport Otopeni", cu Asocierea Gülermak Ağir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S.-Somet SA.



Valoarea contractului este de 1.278.415.271,87 lei, fără TVA. Sursele de finanţare ale contractului sunt asigurate de la bugetul de stat şi fonduri externe rambursabile – credit extern JICA.



Durata estimată a contractului este de 48 de luni de la data emiterii ordinului de începere. Contractul a fost atribuit prin procedură de licitaţie restrânsă, în SEAP, pe baza criteriului de atribuire ”cel mai bun raport calitate-preţ".



Secţiunea de Nord, Tokyo - Aeroport Otopeni, a Magistralei 6 de metrou, are un traseu de 7,6 kilometri şi 6 staţii cu următoarele denumiri: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni şi face parte din Proiectul Magistrala 6 "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă".



Proiectul Magistrala 6 "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă", cu o lungime totală de 14,2 kilometri şi 12 staţii de metrou, care va fi deservit de 12 trenuri noi de metrou, contribuie, prin realizarea sa, la dezvoltarea economiei regionale şi îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea blocajelor de trafic, a accidentelor rutiere şi a poluării aerului, fiind un proiect de utilitate publică de interes naţional.

„Orizontul de timp pentru finalizarea întregii Magistrale 6, nu numai a lucrărilor de structură de rezistență este anul 2027. Anul trecut, pe 8 martie am semnat contractul de structură de rezistență pentru lotul 1. Azi, de Ziua Tineretului, am semnat contractul pentru lotul 2. (...) În perioada următoare va fi lansată, este încărcată în SEAP, documentația pentru lucrările de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și curenți slabi, urmând ca până la finalul anului să lansăm și procedura pentru sistemul de automatizare trafic, precum și achiziția a 12 trenuri de metrou, care vor deservi Magistrala 6. Deci orizonul de timp e anul 2027 și ne vom încadra astfel încât să avem o punere în funcțiune cu călători a Magistralei 6”, a declarat directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș.

