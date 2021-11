A fost nevoie de 9 ani și de 3 constructori pentru ca centura Mihăilești să fie gata. Și nu este vreun mare proiect de infrastructură. Are puțin peste 3 kilometri și poate fi străbătută în numai 2 minute.

Deși are doar 3,2 kilometri, centura Mihăilești scoate practic din localitate traficul de pe una dintre cele mai aglomerate șosele ale țării. Este vorba de Drumul Național 6, București-Alexandria.

„Alături de actualul constructor am reușit să finalizăm lucrările și să o dăm în circulație înainte de termenul contractual. Termenul de finalizare din contract ar fi fost februarie 2022. De aici putem trage concluzia că unii antreprenori sunt mai serioși decât alții”, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Până au găsit șefii de la Drumuri un constructor capabil să termine o șosea de 3 kilometri în mai puțin de un an, a durat. Primul contract pentru realizarea variantei de ocolire Mihăilești a fost semnat în urmă cu 9 ani și reziliat la scurt timp după. Nici a doua încercare nu a fost cu noroc. Al treilea constructor s-a mobilizat și a terminat ce avea de făcut în opt luni. A preluat proiectul la un stadiu de 30 la sută.

„Au fost umpluturile făcute. Au fost parțial materiale lăsate care s-au și refolosit în această lucrare și am pornit în forță în martie acest an. Suntem aproape de decembrie și am finalizat cei 3,2 kilometri pe 4 benzi, două sensuri giratorii”, arată Harald Braun, reprezentantul constructorului.

Centura confrundată cu un pasaj de ministrul transporturilor

Întreaga centură, care a costat 37 de milioane de lei, poate fi străbătută în numai 2 minute. Poate și din această cauză, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului de ministru al Transporturilor, a confundat-o cu un pasaj.

„Azi se dă drumul la pasajul de la Mihăilești. Punct, nu stăm să...”, a anunțat el înainte de a fi corectat de reporteri că este vorba despre o centură, totuși, nu de un pasaj.

Noul șef de la Transporturi spune că până la finalul anului vor fi gata și circa 28 de kilometri de autostradă.

„Târgu Mureș - Ungheni se dă drumul. O să merg la faţa locului la lotul 2 Sebeş-Turda şi, dacă nu există pericol, dacă există siguranţă, vom da drumul şi la cei 24 de km, dacă nu mă înşel, din lotul 2 Sebeş-Turda, chiar dacă pe un kilometru se va circula pe un singur sens. N-are nicio logică să ţină închis acel lot de autostradă, fiind finalizat în proporţie foarte mare. Repet: respectându-se normele de siguranţă”, a declarat Grindeanu.

Sunt șanse mici ca și cei 40 de kilometri dintre Slatina şi Balş, parte din drumul expres Craiova-Pitești, să fie gata, în ciuda mobilizării constructorului.

„Totuși, trebuie să ținem cont că suntem în perioadă de iarnă. Nici clima nu ne ajută. Sunt reticent și rezervat în a vă spune că reușește să termine lucrările astfel încăt să o avem dată în trafic anul acesta”, a declarat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Șoferii români au la dispoziție, în prezent, puțin peste 900 de kilometri de autostradă în toată țara.