China, contracte de nouă miliarde de euro în infrastructura Serbiei

Țara asiatică are în Serbia contracte de lucrări de infrastructură de o valoare mai mare decât suma primită de România de la Uniunea Europeană. Peste jumătate dintre proiectele de infrastructură sunt valoric derulate cu firme din China.

Proiectele de infrastructură ce sunt in derulare în Serbia au o valoare de 16 miliarde de euro, din care nouă miliarde euro sunt cele in derulare cu firme din China, a declarat marți ministrul de Transporturi al Serbiei, Zorana Mihajlovic, potrivit portalului sârb de știri N1. În pofida faptului că țara vecină are un PIB de cinci ori mai mic decât cel al României și o suprafață sau o populație de trei ori mai mică, rețeaua de autostrăzi a Serbiei este cât cea a României, de 788 kilometri.

“Fiecare elemente al infrastructurii, fie că e vorba de energie sau de tarnsporturi, semnifică investiții, locuri de muncă, condiții de muncă mai bune și dezvoltare. Trebuie să extindem cooperarea și să muncim împreună pentru a îndepărta barierele”, a spus ministrul.

